“La frustración la tienen que conocer”: Carolina Cruz compartió cómo educa a sus hijos para que no le mientan

Carolina Cruz le mostró a sus seguidores la manera en la que aborda el tema de la educación de sus hijos, específicamente cuando se trata de las mentiras, aplicando un método para hacerles saber que siempre le deben decir la verdad. Además, mostró cómo lidia con algunas actitudes negativas de los pequeños, evitando consentirlos siempre para que ellos también tengan sentido de responsabilidad.

PUBLICIDAD

La presentadora suele utilizar sus historias en Instagram para compartir todo tipo de contenido, desde aquel relacionado con sus rutinas de ejercicio, escenas detrás de cámaras de sus proyectos en la televisión, además de fotos y videos de sus viajes a diferentes lugares del país.

Puede leer: Carolina Cruz de ‘Día a Día’ mostró el santo al que le encomienda la salud de sus hijos Salvador y Matías

También suele involucrarse mucho con sus dos hijos, Matías y Salvador, publicando contenido relacionado con ellos, mostrando sesiones de juego, paseos, actividades al aire libre, además de una que otra ocurrencia protagonizada por ellos.

A propósito de esto, Carolina Cruz compartió en sus historias un video en donde deja ver cómo se dirige a sus hijos cuando quiere enseñarles una lección, cambiando un poco el tono de voz para que suene más serio y autoritario.

En esta oportunidad, la modelo se dirigió a Salvador para hacerle saber que las mentiras no son buenas, luego de sospechar que el pequeño la estaba engañando sobre un detalle de su día.

“Vamos a hablar seriamente, Salvador Palomeque Cruz. Lo primero, no me gusta que me digas mentiras, ¿tú hiciste popó en la taza? No me digas mentiras, decir mentiras no está bien. Lo segundo: a mamá le gusta que le digas la verdad, así no sea chévere, ¿okey? Siempre la verdad”, dijo con autoridad la colombiana.

PUBLICIDAD

Lea también: Ella es la famosa con la que el novio de Carolina Cruz se dejó ver “cerquita”

Carolina Cruz se encargó de otra situación con Salvador

En la misma historia, la presentadora abordó a su hijo menor en relación a los juguetes desordenados que había en la habitación, preguntándole si había sido él quien los dejó en el suelo. Después de recibir una respuesta positiva, la colombiana le indica que los recoja, algo a lo que el pequeño no accede.

Ante la situación, Carolina Cruz decide ser indulgente pero firme al invitar a Salvador a recoger el desorden entre los dos. Sin embargo, la respuesta del niño fue negativa, tirándose al suelo para quejarse y llorar.

“La frustración, la frustración, que no es fácil pero la tienen que conocer”, dijo la colombiana en la historia mientras le proponía a su hijo recoger las piezas regadas entre los dos.