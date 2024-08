Carolina Cruz reveló el angustioso momento que vivió con el cáncer

Carolina Cruz, una figura reconocida en el mundo del espectáculo colombiano, ha sabido combinar su exitosa carrera con su faceta como madre. Junto a su expareja, el actor Lincoln Palomeque, formó una hermosa familia con sus dos hijos: Salvador y Matías Palomeque Cruz, quienes se han convertido en la luz de sus ojos. A pesar de los desafíos que conlleva la maternidad, Cruz siempre ha demostrado ser una madre presente y amorosa, involucrada en cada etapa del crecimiento de sus pequeños. Su carisma y naturalidad la han convertido en un referente para muchas madres colombianas.

Carolina Cruz y su experiencia con el cáncer

En medio de su vida familiar y profesional, Carolina Cruz enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida. La presentadora reveló públicamente que estuvo al borde de ser diagnosticada con cáncer según lo contó en el más reciente episodio de su podcast Mi mundo, mis huellas, mi verdad by Carolina Cruz.

En dicho episodio mencionó el susto que pasó luego de dar a luz a su hijo Matías “Esto pasó cuando Mati apenas tenía dos mesesitos y voy a la citología y el doctor me dijo ‘Caro, no salió bien la citologia toca hacerte una biopsia’. Cuando a uno le dicen la palabra biopsia empiezaz a imaginarte el peor escenario, el peor panorama, y más, cuando estás lactando a un bebé de dos meses (...) el resultado arroja que tengo un NIC3. O sea, el NIC 1, NIC 2, NIC3, y después lo que viene es el cáncer del cuello del útero. Muchas veces este NIC viene del virus del papiloma”, mencionó la presentadora.

“Recuerdo que fue durísimo porque me le desmayé al doctor en el consultorio. Me dicen que tocaba cortar un pedacito del útero para evitar que esto crezca y después volverte a hacer otra citología y otra biopsia. Pasó ese primer procedimiento. Pasa el tiempo y me vuelve a salir mal, me tuvieron que volver a cortar más del cuello del útero. Pasa todo esto en seis meses pero ya estoy bien”.

La experiencia con el cáncer no solo transformó la perspectiva de Carolina Cruz sobre la vida, sino que también envió un mensaje de prevensión a mujeres y hombrrs sobre dicha enfermedad que puede afectar a cualquier persona.