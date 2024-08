¿Una pelea? La Segura de ‘La casa de los famosos’ reveló la razón por la que no irá al segundo viaje ‘Papillente’

‘La Casa de los Famosos’ fue formato novedoso en la televisión colombiana, aunque ha sido replicado en varios países de América Latina como México. Tras la participación de varias personalidades en el reality, muchos ganaron reconocimiento en las profesiones que tenían fuera del concurso, y aunque Natalia Segura ya contaba con una buena cantidad de seguidores fuera de ‘La Casa de los Famosos’, más conocida en redes sociales como La Segura.

Ella se ha ganado el corazón de varias personas en el concurso, además de su evidente amistad con varios de los que fueron los participantes del ‘Team Papillente’, que incluso fuera del reality han tenido algunos viajes para seguir conviviendo. En esta oportunidad, la ganadora Karen Sevillano, así como participantes como Alfredo, y Juan David, han aclarado que se viene una segunda edición de este viaje.

En esta oportunidad el destino elegido será Cartagena, pero todo parece indicar que la relación de estos concursantes ha ido cambiando con el tiempo, pues La Segura al ser interrogada por su asistencia al viaje, afirmó que no puede asistir. La influencer caleña afirmó con tristeza que aunque esperaba esta edición del viaje, no asistirá debido a temas de compromisos.

La Segura afirmó que ha estado viajando durante el último mes, pero que debe estar en su hogar para buscar su nueva casa en Medellín tras un robo que sufrió y por el que tuvo que tener un nuevo espacio para su hogar, la influencer caleña comentó: “yo amaba esa casa locamente y tenía pensando comprarla, meses después se acabó mi paz y la razón por la cual yo me tuve que ir de esa casa es porque me robaron tres veces. Se me llevaron las cosas de valor, me arrancaron las cámaras y se me metieron una segunda y tercera vez mientras yo estaba de viaje”.

En el tema del viaje, La Segura afirmó que aunque tiene muchas ganas de asistir, debe llegar a buscar su nueva casa, pero que le desea lo mejor a sus compañeros que si acompañaran esta segunda edición del viaje.