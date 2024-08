“Qué pesar”: Jhonny Rivera le pidió a sus fans que no le den este tipo de regalos por esta razón

Jhonny Rivera se mostró un poco triste al compartir una historia en Instagram en la que le pidió a sus seguidores que evitaran darle cierto tipo de regalos durante sus presentaciones, indicando que si bien agradece el buen gesto de sus fanáticos, hay detalles que no son muy apropiados.

El artista suele mostrarse como una persona muy entregada a su público, tomándose fotos con sus fanáticos antes, durante y después de sus presentaciones, invitándolos a cantar al escenario e incluso grabando pequeños clips junto a ellos, dejando ver que tiene un sentimiento de agradecimiento muy fuerte.

Además, en sus redes sociales suele hacer lo mismo, utilizando sus historias en Instagram para mantenerlos actualizados con sus presentaciones, sus nuevos temas, sus colaboraciones con otros artistas, además de otros detalles relacionados con su día a día y varios aspectos más personales.

De hecho, utiliza mucho este recurso para protagonizar videos en los que cuenta anécdotas de su carrera y protagoniza sesiones de preguntas y respuestas para que puedan conocer un poco más sobre diferentes detalles.

Y a propósito de esto, Jhonny Rivera decidió protagonizar un par de historias en las que le hizo un llamado a sus fanáticos en relación al tema de los obsequios que le suelen dar durante sus presentaciones, contando que si bien recibe de buena manera la mayoría de los detalles, hay algunos que preferiría no aceptar.

“Como la gente sabe que me gustan los animales, siempre me quieren regalar animales (...) Este fin de semana me regalaron dos conejitos en el Cauca, no recuerdo el sitio exactamente. Y esos dos conejos, imagínense ustedes, eso fue el sábado, hoy es lunes. Esos conejitos en una caja, no se han muerto ni nada porque no les ha faltado ni la zanahoria, ni la agüita, pero qué pesar”, contó el cantante en una historia de Instagram.

Jhonny Rivera no recibirá más animales durante sus conciertos

En la misma serie de historias, el colombiano aclaró que a partir de ahora tendrá que declinar este tipo de regalos, no por el hecho de no querer aceptarlos, sino para evitar que los animales pasen un rato incómodo hasta que lleguen a su finca, pidiéndoles su compresión a los seguidores que tienen la buena intención de darle un detalle.

En otra historia, Jhonny Rivera le mostró a sus seguidores los conejos que le regalaron el fin de semana, dejando ver que en efecto estaban en una caja pequeña con su alimento y su agua, pero que no tenían las condiciones más cómodas dentro del bus.