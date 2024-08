Lo que dijo Miguel Bueno al preguntarle si le llegó a gustar Martha Isabel Bolaños

El cantante Miguel Bueno generó un gran revuelo entre sus seguidores tras responder a una pregunta que muchos se hacían: ¿alguna vez se sintió atraído por la actriz Martha Isabel Bolaños durante su convivencia en el reality ‘La Casa de los Famosos’? La interrogante surgió durante su participación en el popular podcast ‘Gordas de Envidia’, conducido por Camilo Pulgarín, donde el hermano del también cantante Pipe Bueno se sinceró sobre varios aspectos de su vida personal y profesional.

Durante el episodio del podcast, Miguel Bueno habló sobre su actual relación sentimental con la influenciadora Ornella Sierra, a quien también conoció en el reality show de RCN. En medio de la conversación, Pulgarín no pudo evitar preguntarle sobre la posibilidad de que Miguel hubiera sentido algún tipo de atracción hacia Martha Isabel Bolaños, la popular actriz caleña conocida por su personaje de ‘La Pupuchurra’ en la icónica telenovela Yo soy Betty, la fea.

Cabe recordar que Miguel Bueno ingresó a La Casa de los Famosos semanas después de iniciado el programa, como parte de un grupo de nuevos integrantes elegidos por el público. Su llegada no pasó desapercibida, y Martha Isabel Bolaños no tardó en elogiar la belleza del joven cantante, aunque dejó claro que, debido a la diferencia de edad, no tenía intenciones de coquetear con él, aunque lo encontraba interesante.

Estos comentarios generaron una ola de especulaciones entre los seguidores del influencer, preguntándose si había algún interés mutuo entre los dos.

En el podcast, Pulgarín, en su papel de ‘María José’, le preguntó directamente a Miguel si él había sentido alguna atracción por Martha Isabel. El cantante, con una expresión de sorpresa, respondió de manera categórica: “¿Qué? ¿qué dijiste? (...) No, pero hay que decir que Martha está muy bien, pa”. A pesar de esta afirmación, reiteró que la actriz le parece una mujer muy guapa, aunque no dio más detalles al respecto.

Actualmente, Miguel Bueno disfruta de una relación estable con Ornella Sierra. Ambos se conocieron dentro de la casa y, tras finalizar el reality, lograron mantener el contacto y fortalecer el vínculo que había surgido entre ellos durante el programa. Ahora, la pareja comparte su amor públicamente, consolidándose como una de las relaciones más queridas por sus seguidores.