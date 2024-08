El imperdonable error histórico de ‘Klass 95′ que desata las críticas de los televidentes de Caracol

La noche del pasado 20 de agosto el canal Caracol llegó con el estreno de su nueva propuesta en producción dramática como lo es ‘Klass 95, El poder de la belleza’, que reúne a un elenco de grandes figuras del espectáculo colombiano.

La premier se dio luego del capítulo 92 del ‘Desafío XX’ en sustitución de la reciente temporada de ‘Pedro El Escamoso’ por lo que todas las expectativas estuvieron centradas en lo que sería el primer capítulo.

En la trama se retrató el acontecer social y político de Colombia durante el periodo de 1992 y 1999 con saltos de tiempos, por lo que el epicentro fue la participación de Paola Turbay en el Miss Universo cuando estuvo a punto de conseguir la segunda corona de ese certamen para Colombia.

El error de ‘Klass 95′ con la canción ‘Yo No Sé Mañana’

Pero a medida que transcurrió el capítulo se fueron tejiendo las historias que se desarrollaran en la trama y una de ellas es la de la protagonista, quien sucumbe ante las insinuaciones del entrenador de su novio, y llegan a compartir un momento a solas.

Precisamente en una de las escenas suena el tema ‘Yo No Sé Mañana’ mientras la pareja continúa con su dialogo bailan suavemente, pero ese detalle ha sido el que ha llamado la atención de los televidentes.

¿Cuándo salió ‘Yo No Sé Mañana‘ de Luis Enrique?

Y es que la canción no es de la época, pues salió en el año 2009 y se convirtió en un éxito musical a la fecha que se desprende del álbum ‘Ciclos’ del cantante Luis Enrique, por lo que el error de años fue notado por los televidentes de Caracol.

Tal y como era de esperarse con la emisión del primer capítulo las reacciones por parte de los televidentes no tardaron en llegar por lo que se manifestaron pro medio de las redes sociales resaltando el error musical en la nueva producción de Caracol.

“Quise creer que ‘yo no sé mañana’ tendría alguna versión que yo desconocía de los 90, pero ese descache es imperdonable. #Klass95″, “#Klass95 quien está a cargo de la selección musical???? Yo no sé mañana es como mínimo de 15 años después ish”, “Klass95 se escacho demasiado Caracol con la canción ‘Yo no sé mañana’ estamos hablando de 1992 y esa canción salió en el 2009″ y “¿Cómo es que ‘yo no sé mañana’ del 2009 ya sonaba en 1992? #Klass95″, son solo algunas de las reacciones que destacan en las redes sociales.