Hija de Jorge Alfredo Vargas reveló el sueño que cumplió en su carrera, ¿siguiendo los pasos de sus padres?

Jorge Alfredo Vargas es un periodista y presentador colombiano que ha cosechado una fructífera carrera de más de 30 años siendo parte de los principales medios de comunicación del país y fue allí precisamente donde conoció a su esposa Inés María Zabaraín con quien formó una familia, pues le dieron la bienvenida a sus hijos, Laura, Sofía y Felipe. Actualmente, el bogotano es una de las caras más reconocidas de Noticias Caracol y Voz populi de Blu Radio.

PUBLICIDAD

¿Quién es Laura, la hija de Jorge Alfredo Vargas de Noticias Caracol?

Laura es la hija mayor de Jorge Alfredo Vargas e Inés María Zabaraín, quien ha sabido destacarse en las redes sociales. La joven se graduó como politóloga y abogada de la Universidad de los Andes, sin embargo, luego de pensarlo muy bien, decidió perseguir su sueño de ser cantante, siendo más conocida como Laura Maré, una joven que escribe canciones sobre las historias de sus amigas.

¿Cuál fue el sueño que cumplió Laura, la hija de Jorge Alfredo Vargas?

Laura Maré hace pocos meses vivió su primer concierto en medio de los nervios y la incertidumbre por la venta de los boletos, ahora con nuevas canciones y la combinación de nuevos ritmos, Laura Maré confirmó su segundo concierto en este mes de agosto que contará con la participación de Maca, Laura Pérez y Vale Garzón. Además, la hija de Jorge Alfredo Vargas recientemente confesó que hizo sol out: “La de la segunda foto no me creería que vamos a cantar con 586 personas las canciones que escribimos de las historias de nuestras amigas. Gracias por hacer realidad este sueño”, añadió la joven a su post, el cual estuvo acompañado de una imagen de cuanto tenía aproximadamente 3 años de edad.

¿Quién es el novio de Laura, hija de Jorge Alfredo Vargas?

El novio de Laura Maré, hija de Jorge Alfredo Vargas, es un hombre llamado ‘Chachito’, pues en los diferentes post que aparecen juntos, ambos han preferido que la cara de él no sea revelada. El mencionado personaje llega luego de que Laura Maré tuviera temor a volverse a enamorar, además la pareja ha vivido varios momentos juntos entre viajes, música y momentos en familia.