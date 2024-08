“Estaba viejita”: Explotaron las redes por la muerte de la doctora Paula en ‘Pedro el escamoso’

La segunda temporada de ‘Pedro el escamoso’ no solo trajo de vuelta uno de los clásicos más queridos de la televisión colombiana, sino que también generó una gran controversia y conmoción entre los fanáticos. En particular, el episodio 22 dejó una profunda huella en los seguidores de la serie al mostrar el sensible fallecimiento de la doctora Paula, interpretada por la actriz Sandra Reyes. Este momento, inesperado y emotivo, se convirtió en uno de los más comentados en redes sociales.

El capítulo reveló que el resto del elenco organizó una despedida para Paula, quien se iba a Europa, sin imaginar que sería la última vez que la verían con vida. La doctora Paula falleció a causa de un cáncer, una noticia que impactó a los personajes y, especialmente, a Pedro Coral, interpretado por Miguel Varoni.

La escena en la que Pedro recibe la noticia de la muerte de Paula fue devastadora, mostrando al personaje desmoronarse en lágrimas. A su lado, otros personajes como Pastor Gaitán, Fernando, Elvira, Yadira, Nidia y Enrique Bueno también compartieron el dolor de la pérdida, consolando a Pedro en uno de los momentos más tristes de la serie.

En redes sociales, la salida de Sandra Reyes y la muerte de su personaje generaron una oleada de reacciones. Muchos fanáticos expresaron su tristeza y sorpresa, señalando que esperaban ver a la doctora Paula más tiempo en pantalla, incluso en una posible futura temporada.

Algunos comentarios destacaron la constante desaparición de personajes interpretados por Sandra Reyes en las secuelas de sus telenovelas. “La sacaron porque ya la actriz se veía muy acabada, se ve muy viejita, aunque no lo sea”, comentó un usuario. Otro señaló: “Siempre la matan en las segundas partes de sus protagónicos”.

Hubo quienes criticaron la decisión de eliminar al personaje, otros se mostraron conmovidos por la emotividad de las escenas entre Pedro y Paula. “Yo también lloré. Muy lindas escenas entre Pedro y Paula”, compartió un seguidor en las redes.