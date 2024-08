Maduro le envía fuerte mensaje a Lele Pons, la celebridad venezolana

Lele Pons es una de las celebridades venezolanas más importantes de Internet, al desenvolverse en múltiples facetas como modelo, humorista, presentadora y youtuber. En un principio se hizo conocida a través de Vine, plataforma estadounidense de videos cortos que se extinguió en el año 2016. La influencer vive desde hace varios años en Los Angeles y actualmente está casada con el cantante de reguetón Guaynaa, además de que la relacionan por ser sobrina de Chayanne.

PUBLICIDAD

El país vecino, Venezuela, se encuentra pasando por un difícil momento político, tras las elecciones presidenciales en las que el Consejo Nacional Electoral diera como ganador al polémico Nicolás Maduro. Suceso que causo descontento alrededor del mundo por presunto fraude electoral que ha llevado a que miles de venezolanos convoquen marchas y encuentros para protestar ante la difícil situación política que atraviesa el país.

Lele Pons ha sido una de las influencers que ha mostrado fuertemente su postura ante la situación de su país, por medio de redes sociales en su momento expresó su apoyo a Corina Machado y Edmundo González. También realizó un live en su cuenta de Instagram que tiene al redor de 53 millones de seguidores, en el que habló con Machado sobre el panorama político y finalmente convoco un concierto en la ciudad de Miami en oposición al mandatario titulado “Gran Protesta Mundial por la Verdad”.

Frente a esto, Maduro en medio de una de sus trasmisiones, manifestado su inconformidad en contra de la venezolana, diciendo que quiere hacer política sin saber de ella e imponer un gobierno en Venezuela: “Ahora hay una tal Lele Pons y ella quiere, Lele Pons, desde Miami, con un concierto el sábado, imponer un gobierno en Venezuela, ¿pero quién dijo que Lele Pons es política”, dijo el presidente durante la conferencia de prensa.

De la misma manera, Maduro insinuó que le estarían pagando una gran suma de dinero a Lele Pons para que esté hablando de política y esté organizando un concierto en Miami, para así imponer un gobierno en Venezuela. La influencer no pasó por desapercibido y primero le contesto por medio de X: “Te moleste? No me vas a callar Maduro !!!!!!!!!!!!!! GANO VENEZUELA” Para luego postear a un TikTok reaccionado a las palabras de electo presidente.