Lele Pons reveló todo lo que tuvo que hacer para conquistar a Guaynaa

Hace pocos días la celebridad de Internet e influencer venezolana Lele Pons contrajo nupcias con el cantante Guaynaa en una boda que causó sensación por lo invitados, damas de honor, entre las que destaca la socialité París Hilton y la cantante Anitta, así como la manera en la que se llevó el festejo.

Pero muchos se preguntaron cómo es que este par, que se profesan amor en las redes sociales y se han convertido en una de las parejas más consentidas de Internet, llegaron a conocerse.

Una canción de Sebastián Yatra fue el punto de partida, se trata de ‘Chica Ideal’ que se desprende su más última producción discográfica titulada ‘Dharma’, la cual es una colaboración con Guaynaa, así lo indicó Lele Pons en una entrevista.

“Me obsesioné, llamo a Sebastián Yatra y le digo ‘Sebastián, yo quiero que tú hagas fiestas, en tu casa, privadas y lo invites a él’. Sebastián dijo ‘Yo ni conozco a este muchacho, tenemos una canción ¿por qué tengo que invitarlo?’. Y ahí cuando lo invitaba hacíamos el juego de truth or dare, reto y le decía a todo mundo, le mandaba un texto ‘No lo reten con nadie en esta fiesta, solamente conmigo, que me bese y que me toque lo que sea el reto ¿Okey?’”, confesó

Seguidamente otra de las estrategias fue acercarse plenamente a la familia del cantante para ir buscando un espacio, en el que se acercó mucho al padre del cantante.

“Lo llevé a New York y yo dije yo no voy a estar con Guaynaa, yo voy a tener una relación con el papá. Entonces que el papá me cae super bien, menos mal y de verdad, super buena persona, lo amo y ahí estuvimos hablando y todo así con el papá y me hice muy cercana al papá entonces yo dije me está yendo bien con su familia, que lo vea también”, continuó Lele Pons.

Lo otro que hizo fue invitar al cantante a diversas reuniones familiares con una estrategia más que perfecta, y no era otra que hacer que estos hablaran bien de ella ante él.

“El mejor de todo fue cuando les dije a mi familia ‘Vamos a hacer una cena y viene Guaynaa, todo el mundo agarren sus celulares que yo les mandé todo lo que le tienen que decir a Guaynaa’. Y mi tío, Chayanne también ahí, mi tía Mary ‘¿Qué es lo que te gusta de Lele?’”, agregó.

La publicación del video en el que Lele se confiesa al respecto tiene una infinidad de reproducciones que incluye la respuesta del cantante al respecto “Precisamente eso es lo más que amo de ella, su capacidad de luchar incansablemente por nuestra unión. ♥️🔥 Lele Pons te amo bebé”.