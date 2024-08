Laura Barjum, ex reina de belleza, confesó que quiere una relación abierta

Laura González, más conocida como Laura Barjum, es una, modelo, actriz, presentadora y reina de belleza. Nació en Cali y actualmente tiene 29 años, parte de su reconocimiento empezó cuando ganó el Concurso Nacional de Belleza de Colombia en 2017, en representación de Cartagena de Indias, debido a que desde los 6 meses de edad sus padres se la llevaron a dicha ciudad. La modelo fue la sucesora de Andrea Tovar.

Para el año 2017 participó en el certamen de la Miss Universo, donde obtuvo el segundo puesto, quedando como primera finalista. Recientemente, hizo parte del reality de RCN, MasterChef Colombia, en él participó junto a su exnovio Diego Sáenz, conocido por ser anfitrión del programa Catfish para MTV. El tiempo en que la pareja estuvo junta se mostró mucho públicamente, hasta que a finales del 2023 le dieron fin a este vínculo, después del reality.

Ambos personajes contaron la causa de la ruptura, que en parte se dio porque ya no tenían cosas en común, así que Barjum decidió cumplir uno de sus sueños, el cual era irse a estudiar a Estados Unidos, seguido a esto logró obtener dos papeles en telenovelas de Caracol Televisión, una de esas Klass 95, una historia ambientada en los años 90 que muestra los retos de una agencia de modelos, la cual tiene estreno el próximo 20 de agosto.

Mientras que por el lado de Diego Sáenz, logro abrir su propio restaurante y actualmente tiene otra pareja, ella es Cristina Warner, actriz de la producción ‘Rojo Carmesí' y exesposa de Emmanuel Esparzam, con quien duró 17 años y tuvo una hija.

El pasado 13 de agosto, la modelo y actriz estuvo en una entrevista de Caracol TV donde habló sin tapujos, una de las preguntas era que por qué aún tenía fotos con su ex pareja, a lo que contesto: “eso hizo parte de mi vida, cuando mi equipo me hizo la sugerencia les dije que tampoco iba a borrar todo, porque no es como que nunca pasó. Yo aprendí un montón de esa relación, de él”.

Actualmente, Barjum se encuentra soltera y al hablar de las relaciones dijo:“mi estadística en este momento es que todos los hombres son infieles, ¿por qué?, porque todos conmigo lo han sido”. Abriendo la pregunta de que si al referirse a “todos” también incluya a Sáenz. Mientras que, de las relaciones abiertas, dijo que aún no se lo han propuesto, pero que está dispuesta a ser ella quien plantee eso en su próxima relación.