“Nadie se quita la vida a puñaladas”: Yina Calderón reaccionó al escalofriante video de Mauricio Leal

Yina Calderón expresó su opinión acerca del perturbador video que ha circulado en medios de comunicación y redes sociales, en el cual aparece el reconocido estilista Mauricio Leal en sus últimos minutos de vida. Este video, que muestra a Leal herido y en condiciones críticas, con manchas de sangre en su abdomen, provocó una ola de reacciones en el país, a casi tres años de su trágica muerte.

Al igual que otras figuras públicas, Calderón se refirió al impactante audiovisual a través de una dinámica de preguntas en sus historias de Instagram. Uno de sus seguidores le preguntó su opinión sobre las imágenes, a lo que la creadora de contenido respondió que se trata de un tema muy delicado.

“Bebés, es un tema muy complejo, pero lo único que yo les podría decir desde mi punto de vista es que nadie, yo no he visto la primera persona que se quite la vida a punta de puñaladas. Alguien se lo hizo, ya pues, esperemos que la justicia ejerza su poder”, expresó Calderón.

El caso de Mauricio Leal ha resurgido en las conversaciones públicas luego de que Noticias Caracol difundiera, en exclusiva, un video en el que el estilista aparece hablando minutos antes de su muerte. Las imágenes generaron nuevas especulaciones y avivó el debate sobre lo que realmente ocurrió en los últimos momentos de vida del estilista.

Yina Calderon La creadora de contenido sigue firme en su decisión de convertirse en candidata a un reinado de belleza. / Foto: Instagram @yinacalderonoficial - Tomada el 24 de junio de 2024.

Mauricio Leal, conocido como el “estilista de las estrellas”, fue encontrado muerto junto a su madre, Marleny Hernández, en noviembre de 2021, en lo que inicialmente se presentó como un suicidio. Sin embargo, las autoridades pronto dirigieron sus sospechas hacia su hermano, Jhonier Leal, quien fue acusado de ser el responsable del asesinato de ambos.

Con la filtración de este nuevo video, se abrió un capítulo confuso y polémico sobre uno de los crímenes que más conmoción pública ha causado en Colombia en los últimos años.