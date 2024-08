“Hay una tercera persona”: Vidente reveló los oscuros detalles que estarían detrás del video de Mauricio Leal

El reciente video revelado sobre los últimos momentos de vida de Mauricio Leal ha causado gran conmoción en Colombia. En las imágenes, Mauricio aparece herido por arma blanca y pronuncia palabras que sugieren una posible autoincriminación: “Hola a todas. Perdóname, No puedo más, nadie sabe lo de nadie… Acabo… Me acabo de enterrar cuchillos y a mi mamá también… Ya ¿Qué hago? ¿Qué hago?”.

Este video, difundido inicialmente por Noticias Caracol, ha provocado un intenso debate sobre su posible impacto en el caso judicial, por el que Jhonier Leal, hermano de Mauricio, fue condenado a 55 años de prisión por el asesinato de Mauricio y su madre, la aparición tardía de este video ha levantado críticas hacia el fiscal del caso, Mario Burgos, por no haber presentado esta prueba durante el juicio.

Este caso ha generado gran indignación por el violento crimen que según la condena cometió Jhonier contra su madre y hermano, por esta razón, muchos han comentado el crimen y lo sucedido, entre ellas la clarividente Ayda Valencia que es reconocida por el formato de Ellos Están Aquí, en donde visitaban distintos lugares en busca de captar eventos paranormales, además de su habilidad con la que afirma tener contacto con entidades paranormales.

Para ‘Lo Sé Todo’ luego de conocerse este polémico video, Ayda comentó los mensajes que recibía de Mauricio, afirmando: “a él no le da para defenderse, y solo piensa en que ya hizo todo lo que le pidieron. Él no pudo luchar en ningún momento y a eso súmale que se está desangrando poco a poco. Lo que yo le he sentido y al hacer la canalización, me ha impactado darme cuenta de ese nivel de indefensión en la que estaba, fue una muerte muy dolorosa. Hay una tercera persona”.

Cabe recordar que Ayda en el mes de diciembre de 2023 ya se había referido a este caso y en las dos oportunidades ha dicho que hay otra persona involucrada, además de reafirmar sus comunicaciones con el video que fue filtrado a la prensa de los últimos minutos de vida de Mauricio.