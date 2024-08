Exparticipante de ‘La casa de los famosos’ reveló los episodios de ansiedad que vive después del ‘reality’

El Canal RCN en este 2024 ha sorprendido a los televidentes con nuevos formatos y aquellos que han logrado ser un éxito, dándole paso a otra temporada. Tal es el caso de ‘La casa de los famosos’ que llegó por primera vez a Colombia, siendo un ‘reality’ con amplia popularidad en Latinoamérica y en medio de la serie de emociones intensas que se vivieron allí, quien se terminó llevando el premio fue Karen Sevillano.

Sin duda, la primera temporada del ‘reality’ terminó generando todo tipo de comentarios entre los televidentes, tanto positivos como negativos, pero lo cierto es que todas las personalidades terminaron saliendo con mucha más popularidad y reconocimiento por medio de plataformas digitales, uno de ellos Alfredo, más conocido como Alfredo Redes.

Como se evidenció después la mitad del programa, es decir, sobre los dos meses de estancia, Alfredo comenzó a tener visitas constantes al psicólogo predilecto por la producción para estar al tanto de la salud mental debido a la serie de emociones que se viven al estar encerrados durante un tiempo prolongado. Si bien, el creador de contenido logró llegar bastante lejos de la competencia, ahora reveló las secuelas que le dejó el participar en este ‘reality’ del Canal RCN.

“La verdad yo no sufría de ansiedad, empecé a sufrir de ansiedad dentro de la casa. No sé, me quedaron como secuelas de ansiedad. Uy, dios mío, padre, acá afuera, entonces estoy yendo al psicólogo, todo eso con las personas profesionales, porque la verdad se me está cayendo el pelo, presión en el pecho como que no puedo estar tanto en espacios públicos, donde hay mucha gente. Dios mío, no sé qué me da, pero ya estamos mejorando demasiado”, agregó Alfredo de ‘La casa de los famosos’.

¿Por qué Alfredo de ‘La casa de los famosos’ se separó de su pareja, Julieth?

En medio de la misma ronda de preguntas con respecto a diferentes situaciones de su vida, Alfredo Redes se refirió a este tema, asegurando que era una de las principales dudas por parte de sus fans, tanto así que de amenra contundente reiteró: “esta pregunta me la hace todo el mundo, la verdad para que ustedes sepan y no me vuelvan a preguntar más por eso, Yulieth y yo ya no estamos juntos. Nosotros terminamos hace 20 días, no vivimos juntos y estoy viviendo solo”.