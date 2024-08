El próximo 22 de noviembre se cumplirán tres años del asesinato del reconocido estilista Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, un caso que conmocionó a Colombia. Aunque Jhonier Leal, hermano de Mauricio, fue condenado por estos crímenes, el caso ha vuelto a captar la atención nacional tras la reciente divulgación de un nuevo video relacionados con el día de los asesinatos.

El pasado domingo, Noticias Caracol reveló un fragmento de 21 segundos de un video que muestra a Mauricio Leal con vida el día de su muerte. Sin embargo, este lunes, Focus Noticias publicó un video más largo, de 47 segundos, junto con un análisis detallado que cuestiona la posibilidad de que Mauricio haya grabado el video por sí mismo.

En el video extendido, Mauricio Leal aparece con sangre en los labios, y se observan sombras que no parecen corresponder ni con él ni con su madre. Un detalle inquietante es cuando Mauricio levanta una cobija con su mano izquierda para mostrar sus heridas, pero no realiza ningún movimiento que sugiera que está sosteniendo y grabando con el teléfono al mismo tiempo. La cámara luego se desvía hacia una pared en un ángulo que, según los analistas, sería imposible de lograr para alguien en su estado, ya que está grabado a una altura que su brazo no alcanzaría.

Video de Mauricio Leal con vida: descubren nuevos detalles sobre la perturbadora grabación

Ante estas revelaciones, la Fiscalía emitió un comunicado la noche del 12 de agosto en el que aclaró que, aunque los videos formaban parte de los elementos probatorios entregados a la defensa de Jhonier Leal el 14 de julio de 2022, los analistas no lograron ubicar estos videos específicos de la fecha del asesinato, el 22 de noviembre de 2021. Según la Fiscalía, en el teléfono de Mauricio Leal se encontraron un total de 3.716 videos, incluidos los dos recientemente divulgados. Sin embargo, debido a limitaciones técnicas y la falta de fechas de grabación precisas en el dispositivo, los analistas no pudieron identificar los videos correspondientes al día del doble homicidio.

La Fiscalía subrayó que, debido a la falta de conocimiento de estos videos en ese momento, no fueron utilizados durante los debates judiciales ni por la Fiscalía Primera Delegada ni por la defensa de Jhonier Leal. Este nuevo giro en el caso ha generado más preguntas sobre los detalles del asesinato y sobre la exhaustividad de la investigación, dejando abierta la posibilidad de que se reevalúen algunos aspectos del proceso judicial.

Este desarrollo ha reavivado el interés y las dudas sobre lo que realmente ocurrió el día en que Mauricio Leal y su madre fueron asesinados, sugiriendo que aún quedan elementos por esclarecer en este caso que ha impactado profundamente a la sociedad colombiana.