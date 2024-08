Beba de El Desafío XX contó que su luna de miel se arruinó por la siguiente razón

Valerie de la Cruz, más conocida como ‘Beba’ fue una de las participantes más polémicas en lo que va del reality, pues por su actitud irreverente se convirtió en un tema central desde el primer día. Beba fue expulsada del programa por incumplir uno de los castigos impuestos a su equipo, esto a tan solo unas semanas de haber empezado el tradicional concurso que ya lleva 20 años al aire. Al ser eliminada, la ex participante empezó a compartir detalles de su vida fuera del set, entre eso su relación con Andrés Gómez, un aficionado al fitness que se dedica al tranding y a las redes sociales.

PUBLICIDAD

Algo que ha llamado la atención es la diferencia de edad entre la pareja, pues el también empresario de la deportista es 12 años mayor que ella. No obstante, después de tres años de relación, Andrés decidió dar el siguiente paso, pedirle matrimonio a la ‘Beba’ tras su salida del reality. De la boda no hay muchos detalles, solo que se llevó a cabo a principios de este mes en la ciudad de Barranquilla, fue un evento privado y tuvo lugar en el hotel Crowne Plaza. ‘Beba’ compartió en sus redes sociales fotos de su boda en las que se le ve usando el tradicional vestido blanco a su esposo, un smoking vino tinto.

En otro de los post mostró su peinado y maquillaje de bodas, dichas publicaciones tienen todo tipo de comentarios en los que la felicitan por esta nueva etapa de su vida y otros en los que le reprochan su comportamiento cuestionable en El Desafío, pero esto no ha impedido que ‘Beba’ siga posteando en sus redes. Por estos días vimos a la pareja disfrutando por el eje cafetero. Sin embargo, el día de hoy la deportista subió una historia comentando el inconveniente que tuvo con la reconocida cadena hotelera Decameron por un reembolso:

“Nosotros hicimos una compra para el Decameron de Barú, para pasar nuestra luna de miel allá, pero por motivos que no voy a mencionar en esta historia tuvimos que pedir un reembolso del dinero porque no íbamos a poder realizar el viaje al Decameron y nos dijeron que iban a hacer el rembolso, que no había ningún problema en los próximos 30 días hábiles, ya han pasado más de 20 días, creo que han pasado 40 días y los señores del Decameron no nos dan respuesta...” fueron las palabras de la ‘Beba’ en sus historias.