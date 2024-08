“Un psicópata”: Shaira aseguró que Jhonier fue quien captó en video los últimos momentos de vida de Mauricio Leal

En las últimas horas, se reveló un video de los que serían los últimos instantes de vida de Mauricio Leal, el recordado peluquero de las estrellas que fue asesinado de forma violenta junto a su madre, Marleny Hernández. Este video, que inicialmente fue revelado por Noticias Caracol ha generado gran controversia, pues se puede apreciar a Mauricio herido afirmando: “Hola a todas. Perdóname, No puedo más, nadie sabe lo de nadie… Acabo… Me acabo de enterrar cuchillos y a mi mamá también… Ya ¿Qué hago? ¿Qué hago?”, mientras está herido por arma blanca.

PUBLICIDAD

Aunque su hermano, Jhonier Leal ya fue condenado a 55 años de prisión por cometer este crimen, este video no se conoció sino hasta el día de ayer, lo cual ha generado varios señalamientos al fiscal del caso Mario Burgos por no incluir esta prueba en el proceso judicial. Por otro lado, familiares y amigos del conocido ‘peluquero de las estrellas’ han reaccionado a las imágenes y señalan que el video podría ser una prueba de que el asesino trató de atribuir el crimen a un suicidio.

Una de las famosas más cercanas al peluquero es Shaira, cantante bastante recordada por su participación en el ‘Factor X’ y ahora, por ser parte del show de teatro ‘Mujeres a la plancha’; tanta era la cercanía de Shaira a Mauricio que en su momento clamó por justicia por medio de sus redes sociales, que según ella afirmó, le trajo amenazas a ella y a su familia.

Tras la publicación del polémico video de 47 segundos, la cantante le respondió a quienes le han pedido una opinión, diciendo: “Les quiero pedir el favor a los que me están mandando videos, comentando las fotos, preguntando qué pienso acerca de un video que está rondando sobre mi amigo. Por favor, por mi tranquilidad, no me pregunten más. Yo a ustedes les mostré mi dolor, mi lucha para que se supiera la verdad. (...) El único interés que tenía era luchar para que se hiciera justicia. Dejen a Maito y a su mamá descansar en paz. A mí este video no me extraña, así es la mente de un psicópata”.

Shaira además resaltó que la circulación de esas imágenes solo ha causado más dolor en quienes eran cercanos al peluquero y a su madre, además de esperar que el proceso siga teniendo justicia manteniendo la condena de Jhonier.