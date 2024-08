¿Quién es Mario Burgos? El fiscal cuestionado por el video de Mauricio Leal

El del fiscal Mario Burgos es uno de los nombres que salió a relucir después de la revelación del video de Mauricio Leal en el cual se observa cómo el estilista hace varias afirmaciones que han causado gran conmoción a nivel nacional. Entre otras cosas, Leal asegura que se enterró unos “cuchillos” y que también hizo lo mismo con su madre.

El video, al parecer, fue encontrado por los investigadores de un documental llamado ‘Caín’ y publicado por Noticias Caracol. Después de que el material fue revelado, la Fiscalía ha recibido una ola de críticas y los reflectores han estado puestos sobre el fiscal del caso, Mario Burgos, quien ha sido duramente cuestionado por no incluir el mencionado video dentro del material probatorio.

Durante el proceso investigativo adelantado por Burgos, la Fiscalía señaló al hermano de Mauricio, Jhonier Leal, por los asesinatos de él y de su madre, Marleny Hernández. Como resultado, Jhonier Leal fue condenado a 55 años y 3 meses de cárcel.

Aunque ha habido múltiples especulaciones sobre el origen del video y las razones por las cuales la Fiscalía no lo tomó como prueba, Elmer Montaño, el abogado de las víctimas de Jhonier Leal dio una versión sobre estos hechos.

“Tuve la oportunidad de hablar con el doctor Burgos, el fiscal del caso, y él me manifiesta de manera muy clara que ese video no estaba en el celular de Mauricio Leal. Me dijo que si ese video hubiera estado allí, obviamente los investigadores que hicieron la extracción de la información y una copia espejo de este celular lo hubieran tenido que detectar. O él mismo o la fiscal de apoyo. Ninguno de ello, me dijo, había visto ese video”, concluyó el abogado.

La novela con Nicolás Petro

Lo cierto es que el nombre de Mario Burgos no es desconocido para la opinión pública. De hecho, fue el funcionario a cargo de la investigación que se adelantaba en contra del exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro, quien también es el hijo mayor del presidente Gustavo Petro.

Burgos ha sido cuestionado por el primer mandatario y por su hijo por la forma en la que ha llevado el caso. De hecho, Nicolás Petro aprovechó esta nueva coyuntura para criticar a Burgos.

“El Fiscal del caso de Jhonier Leal es Mario Burgos, muy probablemente le ocultó una prueba fundamental a su defensa. El Fiscal Mario Burgos sistemáticamente se negó a entregarme información esencial de mi proceso, parece ser que es su modus operandi. Seguiremos pidiéndole a la Fiscalía General de la Nación que nos facilite todo lo relacionado a mi proceso para poder defenderme íntegramente y con garantías”, sostuvo Nicolás Petro.

Vale decir, sin embargo, que Burgos ya no está al frente del caso de Nicolás Petro.

Los casos más famosos de Burgos

Pero Burgos no solo es ampliamente conocido por haber estado al frente de las investigaciones contra Jhonier Leal y Nicolás Petro. También tuvo a cargo investigaciones claves que captaron la atención de la opinión pública en el pasado.

Entre otras cosas, fue quien llevó a cabo la investigación sobre las responsabilidades de la muerte de Sergio Urrego, un joven estudiante de un colegio quien se quitó la vida y había sido discriminado por su orientación sexual.

Así mismo, el fiscal Burgos fue el encargado de investigar a Enrique Vives, un hombre señalado de atropellar a varias personas en Santa Marta. Vives fue condenado a pagar siete años y ocho meses de prisión por los delitos de homicidio culposo y lesiones personales culposas.