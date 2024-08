Melissa Martínez pidió ayuda para encontrar a la hija de reconocido periodista, ¿qué pasó?

Melissa Martínez es una reconocida periodista y presentadora deportiva, quien ha logrado destacarse en diferentes medios de comunicación como el Canal RCN, donde inició siendo La patrullera, para posteriormente convertirse en una de las conductoras principales. Años más tarde, la soledeña, decidió tomar nuevos rumbos, siendo parte de ESPN y Caracol Radio.

La colombiana, sin duda, ha sabido aprovechar su rol en la televisión para seguir ganando una amplia visibilidad por medio de sus redes sociales, donde suele ser muy activa, además que se ha convertido en la embajadora de diversas marcas y a diario se encarga de evidenciar algunas de sus rutinas diarias, pero recientemente aprovechó para unirse a un pedido bastante preocupante que tiene consternados a los colombianos.

Se trata de Mariana Guerra Barraza, una joven que según el post de Melissa Martínez desapareció el pasado domingo 11 de agosto sobre las 10 am de Ciudad Montes, un barrio ubicado al sur de Bogotá y no regresó, el celular suena apagado y la última vez que contestó el móvil fue sobre las 2 pm desde ahí no se volvió a saber nada de ella. Sí, la ven comunicarse con la policía, fiscalía.

¿Quién es el padre de Mariana Guerra Barraza, joven desaparecida en Bogotá?

El padre de Mariana Guerra Barraza es el periodista Frddy Guerra, quien desde hace varios años ha hecho parte de diferentes medios de comunicación como Citytv y Noticias Caracol, sin embargo, desde las últimas horas el desespero se ha apoderado del periodista y también de la madre de la menor, utilizando sus redes sociales para pedir ayuda sobre si alguien ha visto a la menor, pues ya se encuentran adelantando las respectivas investigaciones referentes a este caso.

Si tiene alguna información referente a este caso, no dude en comunicarse:

Fiscalía General de la Nación: +57 (601) 570-2000

Policía Nacional de Colombia - Bogotá: +57 (601) 515 - 9111 / 9112

Melissa Martínez

¿Cuál es el negocio de Melissa Martínez?

Melissa Martínez, además de darse a conocer como periodista y presentadora, también le dio rienda suelta a su faceta como empresaria, rol que desempeña desde hace un buen tiempo a través de su boutique MM Store, la cual ha sido un éxito contando con una amplia variedad de prendas y también con sedes en Bogotá y Barranquilla.