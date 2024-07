“Vaina difícil”: Melissa Martínez lloró en pleno estadio por el segundo puesto de la Selección Colombia

Melissa Martínez es una de las periodistas deportivas más icónicas de la televisión, se ha ganado a pulso su espacio en Caracol Radio y ESPN en donde constantemente habla del fútbol nacional. Además de su vida como periodista, Melissa ha creado un vínculo especial con sus seguidores, ya que por medio de redes sociales muestra constantemente momentos de su cotidianidad y de su trabajo.

Tras una de las participaciones más recordadas de la Selección Colombia en Copa América, porque pasó a la final del torneo luego de 23 años fuera del concurso y además, logró un invicto de 28 partidos; pese a esto, la ‘tricolor’ perdió el último partido frente a Argentina, quedando en segundo lugar en la competencia.

Melissa viajó hasta Miami para ver la esperada final de la Copa América, por lo que acompañó a los colombianos en su derrota y como muchos otros, entre lágrimas, Melissa mostró como reaccionó a la derrota y afirmó que aunque ha pasado cierto tiempo desde la derrota, no ha superado del todo que Colombia no se consagrara como campeón de la Copa América.

Lorenzo reveló la razón por la que siempre usa la misma ‘pinta’ en los partidos de la ‘Tricolor’

El director de la Selección Colombia, habló con los periodistas sobre esto y aunque muchos pensaban que hacía parte de una cábala, el argentino confirmó que simplemente es por practicidad y comodidad: “Creo mucho en Dios y le pido que me ilumine para tomar buenas decisiones. Son la misma (camisa y saco), pero tengo dos o tres. Bueno, me gustan los colores, me acostumbré en Melgar (Argentina) al rojo y negro y creo que me queda bien. Así que vamos a seguir por ahí”, afirmó.

El siguiente partido de la Selección Colombia

Tras la final de la Copa América, Colombia vuelve a su proceso de Eliminatorias y la fecha se reanudará el 4 de septiembre en Lima, para enfrentar a Perú por la séptima fecha. El 9 de septiembre, el seleccionado colombiano tendrá que medirse contra Argentina en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.