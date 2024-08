“Me duele”: Nanis Ochoa arremetió en contra de Caracol por el video de los últimos momentos de vida de Mauricio Leal

Nanis Ochoa es una actriz y presentadora bastante conocida de la farándula colombiana, siendo referenciada por su paso como presentadora de ‘Lo Sé Todo’ y su participación en realities como ‘Mundos Opuestos’ de RCN, por su relación con Pipe Calderón y su más reciente participación en el formato de ‘La Casa de los Famosos’ un formato que se ha replicado con éxito en varios países, como México y Estados Unidos, donde encierran a distintas celebridades para poner a prueba sus habilidades de convivencia.

La actriz ha seguido con sus proyectos profesionales, pero además siempre se le ve muy activa mediante sus redes sociales, en donde se toma el tiempo de opinar de diferentes situaciones que marcan las noticias del país. En esta caso, reaccionó frente a un caso muy cercano a ella: el asesinato del famoso estilista Mauricio Leal, quien también fue su amigo, ella solía asistir al lujoso salón de belleza de Mauricio, además de que siempre compartía imágenes cuando estaba junto a él. Dicho caso volvió a estremecer al país, por el video revelado en Noticias Caracol, que muestra a Leal ensangrentado y visiblemente debilitado.

Ante el escalofriante clip, Nanis lo reposteó mediante sus historias: “Dios mío no quería mostrar esto porque sencillamente me duele y es algo que jamás me va a dejar de dolor, esta es la parte final del video y completa donde se ve a Mauricio mirar a la persona que le causó su muerte y decirle ‘¿ya? ¿Qué hago?’ Aquí nos damos cuenta de que estaba obligado, amenazado y confundido. El jamás atento contra su vida y muchos menos con la de su ser más preciado que era su madre, hasta en sus últimos minutos de vida mostró su nobleza e hizo todo lo que le pidieron. Te amo Maito Leal”

En la siguiente historia puso un video junto a Leal: “¡Desde aquí estamos contigo y no vamos a dejar que tergiversen la historia! Finalmente, la actriz también posteo el aterrador fragmento en su cuenta de Instagram, en la que se puede observar la conmoción de todo el país mediante los comentarios: ”El mismo que lo obligó a escribir la carta lo obligó a hacer el video”,“el video completo ya está por todas las redes sociales, no hay duda que fue obligado, es impactante”, “esto es una locura, quien se va a hacer daño de esa forma y grabarse”.