Juan Pablo Raba reveló la dura confesión que le hizo su padre, derivada de la dura crianza que le dio

Con 47 calendarios sobre su españda el bogotano Juan Pablo Raba se ha ganado a pulso la distinción de ser uno de los actores más queridos en Colombia, no solo por sus papeles en la pantalla chica siendo parte de producciones como ‘Los caballeros las prefieren brutas’ y ‘Pobres Rico’; también por su destacada aparición en el cine con ‘Héroe por encargo’, película que realizó junto a la estrella de la WWW, Jhon Cena. A este repertorio se le suma su nuevo pódcast en el que reveló secretos desconocidos de su infancia y crianza.

‘Los hombres si lloran’, es el nombre del formato de Raba que ha adquirido una gran popularidad en plataformas de streaming y cuyos clip de TikTok se viralizan en demasía, no solo por lo cercano de la conversación, también por la presencia de personajes como Tatán Mejía, Andrés Parra y otras figuras.

Precisamente uno de los clips de su cuenta en la plataforma china tuvo gran popularidad, ya que allí habla de la manera como su padre le inculcó la independencia económica, pero de la que su progenitor terminó arrepintiéndose hasta el punto de hacerle una dura confesión antes de fallecer:

“Mi papá tuvo un método de crianza en donde me empujó mucho hacia la independencia permanentemente; en la que me dijo desde muy pequeño que yo tenía que arreglármelas, porque él ni me iba a dejar un peso, ni se iba a ocupar de nada y literalmente fue así. Él desde los 10 años ya me dijo que me quedaban ocho años en la casa, y cada año era una cuenta regresiva”, expresó Raba.

“Yo lo he tenido que trabajar con terapia porque a mí particularmente me afectó. Ahora, también creó un hombre independiente que a los 18 años ya sabía cocinar y lavar: pero yo particularmente para poder reconciliarme con esa idea de crianza tuve que ir a terapia. (...) Mi papá justo antes de morir me confesó que a él le pesó mucho ese modelo de crianza, de no haber sido partícipe de gran porción de mi vida porque yo a los 18 me fui de la casa. A él lo hacía sentir orgulloso, pero le pesaba mucho”, añadió.