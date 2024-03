¿Juan Pablo Raba y John Cena juntos? Todo es posible en ‘Paldonia’, país en donde se teje ‘Héroe por encargo’

Meses atrás se volvieron tendencia las imágenes del actor y estrella de la WWE, John Cena, paseando por algunos sectores de la capital colombiana, mismo que fue captado en cámara por varios transeúntes mientras grababa las escenas de la película ‘Héroepor encargo’, film que se estrenará en todas las salas del país el próximo jueves 7 de marzo y que tiene como participe al Juan Pablo Raba, quien con su personaje, el presidente Juan Arturo Venegas, pretende varias carcajadas a la audiencia, con esta cinta que junta la acción y la comedia.

En entrevista para Publimetro Colombia, Raba nos reveló detalles inéditos de la filmación, en la que algunas de sus escenas más memorables se dieron en pleno centro histórico de Bogotá, calles que llegó a recorrer y que le trajeron recuerdos de su crianza:

“Yo nací en lo que es hoy en día la Clínica Marly, en mi época se llamaba Clínica David Restrepo, en la localidad de Chapinero. He vivido en muchos sitios, tuve unos papás muy viajeros, ha sido bastante nómada mi vida; pero mis primeros años en Bogotá fueron en Cedritos, cuando literalmente por allá no había nada, solo monte y culebra, eran como las afueras de la ciudad; luego viví en España, aunque visitaba mucho Palmira en el Valle del Cauca”, manifestó Raba.

Héroe por encargo _0697369.ARW (Santiago Garcia/Santiago Garcia)

“Había un gran esquema de seguridad, sobre todo porque estaba John ahí, y la gente estaba muy entusiasmada de verlo; pero lo más divertido fue que las primeras imágenes que se filtraron de la película fueron justamente en las escaleras del centro, porque una persona nos filmó desde una terraza”, añadió.

Precisamente alrededor de estas escaleras se empieza a tejer el entorno de Paldonia, un país ficticio que se encuentra en un estallido social que deriva en un golpe militar para tumbar la dictadura de Venegas (Raba), territorio al que llega Masson Pettits (Cena), un exagente de las fuerzas especiales del ejército de los Estados unidos, cuya misión es velar por la vida de la periodista Claire Wellington, interpretada por Alison Brie, misma que le revelará al mundo el verdadero plan de Venegas.

Aunque en principio se plantea a Masson como protagonista, para este humilde servidor que le trae a usted los detalles de esta producción, querido lector; la actuación de Raba se roba toda la atención, ya que en la composición de su personaje no solo está inmerso el carisma y la jocosidad, a esto se le suma que la figura del dictador se desvanece al conocer los objetivos de su lucha. Pero como lo dijo Juan Pablo, a este montaje no hay que meterle politiquería, ya que él no se valió de ningún presidente para dar a luz a su personaje:

“Realmente no agarré ninguna inspiración, absolutamente ninguna, porque este presidente es un personaje imaginario. Aunque en su comportamiento inicial se ve la figura de lo que todos conocemos como un dictador, mientras va avanzando la película vemos que es totalmente diferente, tiene otros objetivos, otras metas en su cabeza”, argumentó.

‘Héroe por encargo’ _0687030.ARW (Santiago Garcia/Santiago Garcia)

“Viendo que Paldonia también es un país imaginario, me inventé otra forma de hablar, me inventé todo un discurso político, pero realmente no existe, es una comedia. Muchos críticos en Estados Unidos decían que lo que pasa en la película jamás iba a suceder, y es verdad porque es imaginario, el único objetivo del film es entretener, no pretende convertirse en una crítica social ni tiene un discurso político de ningún tipo; aunque si se toca la actitud colonizadora de algunas potencias mundiales que quieren quedarse con los recursos de otros países”, complementó.

Es de resaltar que en esta ‘peli’, dirigida por el francés Pierre More, el mismo de ‘Búsqueda Implacable’, la cuota colombiana no solo está consolidada por raba, ya que en pantalla se verán a Sebastián Eslava, Mauricio Cujar, Diego Vásquez, Roberto Cano y Fiona Horsey.

