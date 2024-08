“No hice dieta”: La Segura contó cómo hizo para adelgazar en tan poco tiempo

La influencer Natalia Segura, más conocida como “La Segura”, ha vuelto a captar la atención de sus seguidores al mostrar una evidente reducción de peso en sus redes sociales. La exparticipante de ‘La Casa de los Famosos’ no solo sorprendió con su cambio físico, sino que también aprovechó para hablar sobre su estado de salud, mencionando que ha estado muy desinflamada debido a su enfermedad crónica, lo que ha contribuido a su apariencia más delgada.

Durante una interacción con sus seguidores en Instagram, mientras se preparaba para salir a almorzar con su novio, el también influencer Ignacio Baladán, La Segura abrió una caja de preguntas para que sus fans le consultaran cualquier tema. Uno de los usuarios, notando su cambio físico, le preguntó cómo había logrado verse mucho más delgada.

Con su característico estilo franco y directo, La Segura explicó: “Siento que no adelgacé como tal, siento que me desinflamé y me deshinché, la semana pasada porque ya recogí barriga y grasa otra vez. Ustedes saben cómo es, uno va a la casa de la mamá y lo que hace es tragar, tragar y tragar. Les voy a decir qué me ayudó a adelgazar un poquito la semana pasada, y fue comer bien, o sea, cag... con mi buena fibra todos los días y comer bien”.

La creadora de contenido fue enfática en aclarar que no siguió ninguna dieta estricta ni dejó de comer lo que le gusta. “Yo no soporto hacer dietas, ni dejé de comer. Literal, lo único que hice fue seguir pura receta de TikTok, de recetas saludables. Usted busca ‘receta desayuno almuerzo cena saludable’ en TikTok, dejé de comer dulces, fritos, papitas, todo eso, hamburguesas, nada de grasas, y mana, te lo juro que comí delicioso, saludable, pero rico. Les va a ayudar mucho buscar recetas en TikTok”, detalló.

El cambio en su apariencia, según La Segura, se debe a un esfuerzo consciente por alimentarse mejor, siguiendo consejos que encontró en redes sociales. Sin embargo, aconsejó también buscar ayuda profesional si quieren mejorar su estado físico.