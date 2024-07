¿Boda en peligro? ‘La Segura’ contó que quiso devolverle su anillo a su prometido por está razón

‘La Segura’ le contó a sus seguidores que durante una pelea que tuvo con su prometido, Ignacio Baladán, estuvo a punto de devolverle un anillo como señal de que no quería tener una relación con él. Sin embargo, contó que todo finalmente resolvió de manera positiva y aprovechó este episodio para darles un consejo sobre relaciones a sus ‘segureñas’.

PUBLICIDAD

La creadora de contenido se encuentra viviendo uno de los mejores episodios amorosos de su vida, ya que no solo está disfrutando de su noviazgo con el pastelero uruguayo, sino que también tiene un compromiso a la vista.

Puede leer: ‘La Segura’ reaccionó a la infidelidad de Westcol y le hizo advertencia a Ignacio Baladán

Y es que su pareja sorprendió a muchos televidentes cuando decidió entrar a ‘La Casa de los Famosos’ para sorprender a la influencer al pedirle matrimonio en televisión abierta, algo a lo que ella respondió de manera positiva.

Ahora que el reality show terminó y las cosas están más calmadas en su vida, La Segura ha brindado un poco de información sobre su boda, indicando que si bien no han tenido mucho tiempo para planificar el evento, ya tienen una fecha tentativa y el lugar donde se llevará a cabo la ceremonia.

Pero parece que no todo ha sido tan romántico entre ellos, ya que en una serie de historias de Instagram contó que en el pasado las cosas se complicaron , al punto de que casi le devuelve un anillo a su novio; no el de compromiso, sino otro que le había regalado durante su noviazgo.

En los diferentes clips se puede escuchar cómo la colombiana recuerda junto a su novio ese episodio, dando a entender que la razón por la cual casi le devuelve el anillo fue por una fuerte pelea que tuvieron. Sin embargo, no dejaron saber cuál fue el motivo de su discusión.

PUBLICIDAD

Lea también: La Segura de ‘La Casa de los Famosos’, salió de Colombia y se dio costoso lujo en su nuevo destino

La Segura le brindó un consejo romántico a sus seguidores

La creadora de contenido siguió ampliando un poco más la historia de este altercado con su novio, indicando que al parecer tuvieron una fuerte diferencia que la llevó a tomar esta acción, lo cual parecía ser definitiva.

Sin embargo, el ultimátum que le hizo Ignacio Baladán a La Segura fue suficiente para que la joven decidiera volver a ponerse el anillo en esa situación: “nunca en tu vida te lo vuelvas a quitar porque jamás en la vida volvemos a estar juntos”.

La colombiana aclaró que este pleito no fue por algo de gran magnitud, dando a entender que fue por esta razón que terminó ignorando la situación después. Sin embargo, aclaró que bajo otras circunstancias no habría sucedido lo mismo, trayendo al frente el tema de las infidelidades y la violencia de género, invitando a sus seguidoras a no perdonar este tipo de actos.