“Sentí temor”: Marcela Reyes contó el mal episodio que vivió durante su viaje en familia

La reconocida influencer y DJ de guaracha, Marcela Reyes, reveló recientemente el mal momento que vivió durante un viaje en familia al Pacífico colombiano. La empresaria había planeado esta excursión con gran anticipación, deseando disfrutar de la experiencia de avistar ballenas junto a su pareja y su hijo. Sin embargo, lo que prometía ser un viaje lleno de alegría se vio empañado por una situación inesperada.

PUBLICIDAD

Reyes compartió con sus seguidores en redes sociales que el viaje fue inicialmente emocionante y placentero. Sin embargo, la experiencia tomó un giro inesperado cuando comenzaron a escuchar comentarios negativos de un pasajero en la lancha que los llevaba.

“Ayer veníamos en la lancha y me tocó un señor justo detrás que hablaba tantas incoherencias que no me representaban a mí ni me identificaban y que me hacían sentir temor de estar montada en esa lancha. El señor empezó a decir: ‘Uy no, nos vamos a matar, el ángel de la guarda ya se bajó de esta lancha’. Yo venía feliz, pero cuando empecé a escuchar que él dijo eso, empecé a llenarme de temor y arrepentirme de estar montada en esa lancha”, relató Reyes.

La influencer explicó que los comentarios negativos del hombre le causaron gran inquietud y le hicieron reflexionar sobre la importancia de ser selectivos con las influencias que permitimos en nuestras vidas. Una vez que llegaron a tierra, Reyes tomó la decisión de hablar con la persona encargada del servicio de lanchas y solicitó un viaje privado, dispuesta a pagar un costo adicional por la tranquilidad de su familia.

En su segundo intento, Marcela Reyes y su familia disfrutaron plenamente del avistamiento de ballenas. La influencer destacó que la ausencia de comentarios negativos les permitió vivir la experiencia con total tranquilidad y felicidad. “Hoy íbamos camino a ver las ballenas y me sentí tranquila, no sentí miedo. La lancha iba mejor, no estaba escuchando nada negativo, todo el mundo iba muy feliz. Mi familia estaba muy feliz por ver las ballenas, yo iba tranquila, no sentí miedo, todo fue felicidad, lo disfrutamos delicioso”.

Reyes concluyó su relato enfatizando la importancia de rodearse de personas positivas y de ser cuidadosos con las influencias externas. “Definitivamente, sí es muy importante de quién nos rodeamos, quién nos dé consejos, quién nos hable, porque de verdad hay personas que llegan a la vida a llenarnos de negativismo. Hay que cuidar el entorno y saber bien lo que dejamos que entre por estos oídos”, reflexionó la DJ.