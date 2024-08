Ornella Sierra de ‘La Casa de los Famosos’ desmintió los rumores de la infilidelidad de Miguel Bueno

‘La Casa de los Famosos’ es una de las producciones recientes más comentadas de RCN y VIX. Tras su culminación, muchos televidentes han seguido de cerca la vida de los participantes, observando sus amistades y las relaciones que formaron durante el reality. Este es el caso de Ornella Sierra, una influencer barranquillera que ha captado la atención de muchos por su belleza, personalidad y el contenido que crea en redes sociales.

Durante el reality de RCN, Ornella entabló una relación con Miguel Bueno, cantante y hermano de Pipe Bueno. Parece que su conexión fue tan fuerte que, después de demostrar interés mutuo en el concurso, están comenzando un noviazgo. Aunque Ornella y Miguel han decidido mantener su relación en privado, es evidente que siguen intentando establecer un vínculo. En redes se viralizó que Miguel habría estado con otra persona en una discoteca, a lo que Ornella respondió mostrando en redes que su relación sigue estando fuerte.

Ornella Sierra habló del acoso que está sufriendo en redes

Ornella Sierra, una participante destacada de un reality show, recientemente habló sobre el acoso que ha estado sufriendo en redes sociales tras su participación en el programa. Aunque reconoce y agradece el reconocimiento que ha ganado gracias al reality, también compartió las dificultades de estar constantemente expuesta a la grabación y al escrutinio público. A través de sus redes sociales, Ornella expresó: “Me empezaron a atacar y acosar, son temas que no tengo que darles explicaciones 24/7. Los en vivos se empezaron a llenar de preguntas que no quería responder. Estoy agradecida con ustedes; sin embargo, yo he intentado establecer límites que ustedes no han respetado. Es emocionalmente agotador tener que estarles dando explicaciones de todo.”

Sus seguidores, en su mayoría, apoyaron las declaraciones de Ornella, reconociendo la necesidad de respetar sus límites. Muchos señalaron que, aunque disfrutan seguir de cerca su relación con Miguel y sus interacciones, es esencial brindarles un espacio personal a todos los participantes del reality. Además, comprendieron que, fuera del concurso, tienen otras obligaciones que limitan el tiempo que pueden dedicar a las redes sociales.