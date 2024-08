Infidelidad de Sebastián Yatra sería la razón por la que terminó por segunda vez con Aitana

Sebastián Yatra y la cantante española Aitana terminan su relación sentimental por segunda vez, según lo confirma el diario español ABC por fuentes cercanas a la intérprete de ‘Mon amour’. Las especulaciones empezarían el pasado sábado, cuando Aitana se rompió a llorar en el escenario antes de cantar’Akureyri’ uno de los últimos temas que compuso junto al paisa durante sus vacaciones en Islandia. Este sería un final inesperado, puesto que, hace unos días, la joven proclamaba su amor hacia Yatra en la gran Gala Starlite en su país.

Durante el emotivo momento, la cantante hizo uno reflexión sobre la vida y las relaciones interpersonales “”Hay momentos en la vida que los vives tan intensamente y lo quieres tanto y todo es tan increíble, pero a veces termina, a veces se acaba y no pasa nada. No permitáis nunca que nadie os diga que nada es para siempre, porque muchas cosas pueden ser para siempre. La familia es para siempre, los amigos son para siempre y vosotros vais a ser para siempre” fue el discurso con la voz entre cortada y lágrimas en los ojos de la artista que despertó las alertas sobre la ruptura.

La última vez que fue vista la pareja de artistas fue el pasado 21 de julio en el concierto de Karol G en el estadio Santiago Bernabéu, pero después los rumores vinieron en aumento sobre la posible razón por la que le dieron fin a su vínculo amoroso, una de ellas por una presunta infidelidad de parte de Yatra, donde lo han relacionado con Bú Cuarón, hija del director de cine Alfonso Cuarón y ahijada de Salma Hayek, la joven mexicana tiene 20 años y debutó como cantante el pasado mes de febrero. Otra de las razones que se especulan es porque existía una incompatibilidad tanto de caracteres como de agendas.

La primera ruptura entre Yatra y Aitana

Sebastián Yatra y Aitana empezaron su relación en el 2022 tras establecer una sólida amistad, este año tendrían su primera ruptura, a lo que días después el cantante asistió a una entrevista en el pódcast titulado ‘A solas con’ de la diseñadora Vicky Martín Berrocal en la que dio polémicas declaraciones del porqué habían terminado en ese momento. Según él, no quería caer en la monotonía y cometer ningún error. Antes de ser infiel pensó que lo mejor era apartarse, para así tener un buen final.

«Mi máximo de una relación ha sido un año, pero no sé cómo aguantar una relación de más tiempo porque me dan ganas de ser infiel. Aunque esté enamorado de alguien, me darían ganas de estar con alguien más. Entonces, ¿cómo hago en una relación a largo plazo?», fueron las palabras del intérprete de ‘Traicionera’ que revolucionaron en distintas opiniones frente a la postura del artista. Además, Yatra no descartó la posibilidad de entrar en una relación abierta, puesto que, se sentía cohibido en algunos aspectos: “Cuando uno está en una relación, te empiezas a limitar muchísimo, sales menos de fiesta para evitar que te guste alguien”

Las reacciones en Twitter han sido de todo tipo, algunos fans de Yatra se alegran de la noticia, mientras que otros reprochan a la cantante por haber vuelto con él tras sus polémicas declaraciones hace unos meses: “qué vais a poder esperar de un hombre que dijo que no quería una relación sería porque él pondría los cuernos xd mejor que se quede soltero, deje de marear a Aitana”, “Se acabó OFICIALMENTE la PEOR relación que se pudo meter Sebastián Yatra!!!!!!!!!!!!” ,“Y será capaz de volver con él una tercera vez...”

Esta no es la primera vez que Yatra hace públicas sus relaciones sentimentales, pues con su expareja, la cantante argentina Tini Stoessel, dio mucho de que hablar, ya que en su separación se especuló que el paisa le había sido infiel con la actriz mexicana Danna Paola. Solo hasta este año aclararía la verdadera razón de la ruptura y desmentiría infidelidad alguna con la cantante mexicana. “Cuando una relación de este tipo se hace tan grande, es emocionante, porque es como una película romántica y tú eres el protagonista. Pero también ves que solo eres parte de esa historia. Yo era algo inmaduro y no me hallaba en el momento adecuado para eso. Sentí que perdía mi individualidad”, mencionó el cantante colombiano.