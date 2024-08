¿Adele en negociaciones para visitar Colombia? Esto es lo que se sabe

Adele es una de las cantantes británicas más importantes a nivel mundial, desde sus inicios cautivo a miles de personas por su vibrante voz con la que interpreta éxitos rotundos como ‘Rolling in the deep’, ‘Someone like you’, ’Hello’ . A lo largo de su carrera ha sido galardonada con dieciséis premios Grammy y es, según la revista Rolling Stone, la cantante más grande del siglo XXI y la número 22 de toda la historia. Actualmente, la artista se encuentra en gira musical por Europa, tanto así que para su presentación en Múnich, Alemania, le construyeron su propio estadio.

El espacio construido en Alemania es a cielo abierto con instalaciones de luces LED, con la capacidad de albergar a 80 mil personas, sentadas y de pie, contando con una pantalla LED gigante de 220 metros de ancho y 30 metros de altura, que se convirtió en una de las más grandes hasta el momento para un espectáculo de esa magnitud en su primer show el pasado 2 de agosto. Las redes sociales se llenaron de videos en donde mostraban la increíble experiencia que ofrece Adele al escucharla en vivo, los internautas expresaban las ganas que tienen de que llegue la cantante a visitar el territorio colombiano.

Aunque parece una idea lejana que la artista llegue a Colombia, se viene rumorando hace algunos meses que hay negociaciones sobre la llegada de Adele únicamente a 4 países de Latinoamérica, uno de esos sería nuestro país, esto según @musictrendscol portal dedicado al anuncio de conciertos, noticias sobre música y entretenimiento. Frente a esto, varios usuarios de X hicieron sus especulaciones, donde dicen que sería necesario tener dos fecha y que quizá los precios de la boletería estén en el mismo valor del concierto de Paul McCartney, fundador de los Beatles, es decir, entre 168.000 pesos a 2.405.000.

La noticia ha generado todo tipo de reacciones, desde los fans que ven muy poco probable que esto suceda: “En Colombia no hay un estadio lo suficientemente grande para que Adele dé un único show.” “La cuestión es ¿dónde me van a meter ese mujerón? Construyeron venues solo por ella, ¿nosotros que tenemos?’ Mientras que otros, expresan su ilusión por la que interprete británica venga y también que pagarían lo que fuera por asistir a su show: “Pagaría lo que sea y ella llenaría cualquier escenario porque la gente vendría hasta de otros países a verla””Donde venga Adele a Colombia, vendo mi alma”