Paul McCartney vuelve a Colombia y la cita será en el Campín de Bogotá

En medio de su aclamada gira Got Back, Paul McCartney, llegará a Colombia en el mes de noviembre para hacer vibrar a sus fans en el Estadio Nemesio Camacho El Campin. La aclamada gira tuvo inicio en Estados Unidos para posteriormente visitar países como Uruguay, Chile y Perú.

McCartney es uno de los cantantes y compositores más exitosos de todos los tiempos, además de contar con un amplio catálogo musical, donde se destacan temas como “Hey Jude”, “Live and Let Die”, “Band on the Run”, “Let It Be”, entre otros. Esta leyenda vuelve a tierras cafeteras y específicamente al lugar en el que hace doce años puso a vibrar a miles de almas con sus temas, ‘El Coloso de la 57′, lugar que tenía en planes luego del inicio de sus presentaciones en el globo que iniciaron en el 2022, en Estados Unidos.

“Nuestra última visita fue tan especial y se sintió como una experiencia incomparable. (...) Estamos ansiosos por verlos a todos. Preparémonos juntos para crear recuerdos nuevamente”, expresó el propio McCartney en el anuncio oficial de este concierto, evento que iniciará su preventa exclusiva para clientes de los Bancos Aval desde el próximo miércoles 10 de julio.

Fecha del concierto de Paul McCartney en Bogotá

Vaya tachando esta fecha en el calendario, primero de noviembre, para que vaya contando los días para cumplirle la cita a Paul y su banda, quienes en esta ocasión tendrán una zona especial en El Campín para menores de edad, eso sí, mayores de 7 años. Adicionalmente, se conoce que la boletería tendrá un precio inicial de $139.000 pesos, más los valores del servicio; tiquetes que, para el público general, estarán disponibles desde el viernes 12 de julio y que pueden ser adquiridos en la página web de eticket.