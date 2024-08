¿Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se casarían de manera clandestina? Esto se sabe

Una de las parejas que más conversación genera en Colombia está compuesta por la creadora de contenido Luisa Fernanda W y el cantante de música popular Pipe Bueno ; dúo que tiene a millones de personas a la expectativa de conocer todo lo relacionado con su boda, suceso del que la influencer habló luego de que se crearan rumores digitales que indican que se casarían a escondidas.

Para finales de 2019, meses después del fallecimiento de Legarda, expareja de la paisa, Luisa y Pipe le dieron inicio a su idilio que ya tiene como fruto el nacimiento de sus dos ‘retoños’, Máximo y Domenic; unión que se fortaleció en demasía luego de que el intérprete de ‘Cupido Fallo’ le propusiera Matrimonio a la influenciadora, en medio de un exclusivo viaje que hicieron a Dubai en octubre de 2023.

Ante el cotilleo y el afán por conocer cómo será su boda, Luisa Fernanda decidió dejar un mensaje bastante contundente por medio de una historia de Instagram, plataforma en la que acumula 19,3 millones de seguidores: “No, honestamente Pipe y yo somos personas súper expuestas, no es tan sencillo planear una boda privada. Lo que sí les digo es que sea privada o pública, lo único que realmente importante es hacer una boda cargada de amor, rodeados de las personas que amamos y por supuesto de la mano de Dios”, expresó la también empresaria.

Adicionalmente, también fue concreta en que si bien se han ido adelantando los preparativos del evento, no se realizará en 2024: “La fecha exacta aún no se las daré, perro lo que sí les confirmo es que no será este año”. De algo de lo que tampoco se conoce es si se realizará en el país, ya que desde hace un tiempo atrás estos ‘tortolitos’ vienen planeando mudarse a México.