¿Como actriz? Claudia Bahamón confesó que estuvo a punto de participar en ‘Rojo Carmesí’

Claudia Bahamón le reveló a sus seguidores que estuvo a punto de revivir su etapa de actriz gracias a una oportunidad en la telenovela de RCN, ‘Rojo Carmesí'. Sin embargo, debido a un percance contó que las cosas cambiaron tanto para ella como la producción, ahondando un poco más en el tema.

La modelo ha incursionado en una gran cantidad de proyectos frente a las cámaras, siendo más conocida por su faceta de presentadora en ‘MasterChef’ Colombia en todas sus ediciones, desde la de aficionados, pasando por la infantil, hasta el actual formato ‘Celebrity’ que tanto ha cautivado a los colombianos.

Sin embargo, también ha aparecido en algunas producciones locales, no en calidad de presentadora, sino como una actriz en un par de series como ‘Francisco, el matemático’ y ‘Un ángel llamado Azul’.

Y ahora, a más de 20 años de su último trabajo como actriz, Claudia Bahamón le confesó a sus seguidores que habían planes de que apareciera en la novela de RCN, Rojo Carmesí, indicando a través de una historia en Instagram algunos detalles.

En la publicación se puede ver una foto en la que la presentadora aparece junto a Cristina Warner, sosteniendo la claqueta usada para las grabaciones de la telenovela, y sobre esta imagen escribió varios detalles sobre su aparición.

“Imagínense que grabé un par de escenas de #RojoCarmesí y a estas escenas llegué mal del pechito”, empezó a redactar la colombiana en su historia.

¿Por qué Claudia Bahamón no aparecerá en Rojo Carmesí?

En la misma historia, la presentadora contó la razón por la que sus escenas terminaron siendo descartadas y no llegaron al metraje final, indicando que su cuadro de salud fue un factor decisivo en este asunto.

“Me enfermé mal y fue cuando terminé en el hospital con crisis pulmonar y no pude ir a MC ni a terminar mi actuación estelar en Rojo Carmesí. O sea, mis escenas se archivaron, me reemplazaron y se perdieron de la actuación que me daría el Oscar de la Academia jajajajaja”, escribió Claudia Bahamón en la publicación.

También dio a entender que sus escenas parecían estar involucradas con Cristina Warner al escribir el mensaje: “bueno y Cris la más divina y paciente compañera del mundo. Muy difícil ser actriz, toda mi admiración”.