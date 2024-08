Claudia Bahamón reveló el grave motivo por el que no ha ido a ‘MasterChef Colombia’

Durante las más recientes ediciones de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, específicamente los capítulos 38, 40 y 41, llenaron de diversas expectativas a los participantes que siguen en pie en la competencia en lo que es el final del sexto ciclo frente a las cocinas.

Pero con los retos y las tensiones en cada una de las estaciones ha salido un tema que ha preocupado a los participantes y no es más que la ausencia de la presentadora Claudia Bahamón, pues pese a que regresó en el capítulo 39 volvió a faltar a los dos siguientes incluyendo el de la eliminación de Víctor Mallarino.

Ahora, por medio de la red social X, antes Twitter, la presentadora ha revelado los motivos que la obligaron a ausentarse de los estudios de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ por problemas de salud.

“No estaré nuevamente y acá les cuento qué pasó. Resulta que hace unos retos venía sintiendo que la voz se me iba, pero tema lo sentía como en el pecho. Si están pegados se dieron cuenta que falté a un reto. Bueno pues me pusieron un boost de corticoides y logré ir al reto siguiente, pero al finalizar el día caí muy mal y me fui de urgencia y ahí sí incapacitada”, escribió Claudia Bahamón.

Precisó que esto ocurrió en el mes de mayo cuando grababan MasterChef Celebrity Colombia’, por lo que no se le verá en varias ediciones ya que el cuerpo le pasó factura y terminó en un centro asistencial.

“Como hacia un año me había dado el neumotórax pues parece que los pulmones no aguantan tanto y ajá caí en una crisis respiratoria, nada grave, pero, el médico muy cuidadoso em examinó mientras yo le decía ‘doc necesito que me ponga algo que milagrosamente me mejore porque yo mañana tengo que regresar a trabajar’”, agregó.

La incapacidad fue de cinco días y precisamente son dos capítulos los que se graban por día en MasterChef Celebrity Colombia’, por lo que pidió disculpas a los televidentes, pues reiteró que no le gusta faltar.

“Es más me acuerdo que me puse furiosa porque fui a trabajar y literal @pamelapuentesc y @mariadebrigard me sacaron del canal y me montaron al carro. Me puse furiosa, pero ya entiendo. Las amo”, finalizó.