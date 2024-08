Hernán Orjuela, expresentador de Caracol, estalló contra Nicolás Maduro; lo mandó al infierno

Desde que el C onsejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, dio como ganador de las elecciones presidenciales a Nicolás Maduro por encima de Edmundo González , han sido miles las figuras políticas y del espectáculo que han mostrado su indignación por los resultados que para muchos son un “fraude”. Dentro de estas personalidades resalta el nombre de Hernán Orjuela, expresentador de ‘Sábados Felices’ que le mandó un contundente mensaje bíblico al líder del chavismo.

Ya son varios años los que lleva Orjuela radicado en la ciudad de Miami Estados Unidos, territorio que lo recibió luego de que en Colombia no encontrara oportunidades laborales. Precisamente su lugar de residencia le ha permitido ser cercano a otras comunidades de latinoamericanos que viven allí, dentro de ellos los venezolanos, por lo que lo sucedido en dicho país le duele en demasía al bogotano.

Muestra de esto fue la más reciente publicación que hizo en su cuenta de ‘X’, plataforma en la que acumula 229.000 seguidores en la que publicó un clip bastante delicado. En las imágenes se ven algunos cuerpos oficiales de la patria vecina, golpear a una persona que salió a manifestarse por los comicios; hecho que despertó una gran indignación en Orjuela, hombre de 66 años, que escribió: “La paz del “cristiano” Maduro que acaba con su pueblo. No vas a tener perdón en esta tierra. Arderás mal ser humano”.

Cabe acotar que Nicolás Maduro no fue el único que recibió ‘palo’ por parte de Hernán, ya que quien hizo parte del elenco de ‘Día a Día’, también aprovechó la red de Elon Musk para manifestarle al presiidente Gustavo Petro su tardía respuesta como mandatario luego de que se conociera que Maduro tendría la banda cruzada de su país hasta 2031: “¿Alguien cercano al presidente Petro nos cuenta el por qué no se ha manifestado directamente con lo que pasa en Venezuela? Los rumores no son sanos”.