Kevyn del ‘Desafío XX’ le hizo escena de celos a Natalia quien ya duda estar con él

Durante el capítulo 79 del ‘Desafío XX’ hubo muchas sorpresas, ya que dejó ver más los intereses de los 10 participantes que sieguen en pie en la Ciudad de las Cajas, ante lo que sería la segunda prueba en lo que es el ciclo de eliminación mixta.

Antes de salir a la pista de que definiría una sentencia y servicios en la casa Beta había una conversación en la que discutían lo que había sido la designación del chaleco a Natalia de Omega, pues esto molestó a Kevyn, pues su voto era para Karen.

Entre tanto, en Omega, Santi le preguntaba a Natalia sobre su postura ante Kevyn al salir del ‘Desafío XX’ y si quería estar o no con él fuera de la Ciudad de las Cajas, a lo que Natalia respondió dudosa.

“No sé por qué yo no estoy ni en un sí ni en un no”

Agregó que él debe arreglar muchas cosas afuera y que si no lo ve decidido le dirá adiós, pero que si por el contrario ve otra cosa sí irá de frente, ya que considera que depende más de él que de ella.

“Así sea que no terminemos juntos, eso pudo ser un aviso para él para terminar su relación”

Momentos más tarde la prueba se llevó a cabo y fue en el box blanco en el que Beta se alzó con el triunfo, por lo que se ahorró el dinero del arriendo, ganó 20 millones de pesos, aseguró 15 millones de pesos al mejor equipo del ciclo y le tocó designar el chaleco el cual recayó sobre Santi.

Kevyn tuvo que ir a playa baja en donde está Omega al decidir no pagar el arriendo y le hizo entrega del chaleco a Santi, pero se mostró expectante al ver que al llegar Natalia ni se levantó a saludarlo.

Al finalizar la entrega sus compañeros la instaron a que se levantara para darle un beso a Natalia quien le cuestionó los motivos por los que lo enviaron a él y no fue otra persona a poner el chaleco. Y se pusieron a hablar alejados de los demás, para hacerle un llamado de atención ante lo que están rumorando en Beta sobre ella y Alejo.

“Así se enoje de pronto, ¿sabe que me han molestado? Con vos y Alejo. Yo les respondo que cada uno tiene cédula y sabe lo que hace”

“Con Alejo no pasa absolutamente nada”

El participante le agregó que él está claro con lo que pasará afuera y se despidió. Seguidamente le reveló a Alejo lo que le había contado.

“¡Qué lo molestan con los dos! Ya me pasó con Lina. Ya me pasó con Luisa. Un hombre no puede tener amigas”

— Alejo