Yeison Jiménez ‘le cantó la tabla’ a sus críticos por presunto maltrato animal, “mis caballos 4 comen mejor que muchos”

Yeison Jiménez no se aguantó y respondió al hate que recibió por publicación con su pareja

Uno de los cantantes más reconocidos en Colombia es precisamente, Yeison Jiménez, quien cuenta con una experiencia de 10 años en la industria del entretenimiento. Sus comienzos se dieron escribiendo cada una de sus canciones mientras que cumplía con su trabajo en la plaza de mercado de Corabastos y luego de buscar dar a conocer tu talento llegó a los principales escenarios del país y actualmente es considerado uno de los principales exponentes de la música popular.

Si bien, Jiménez también le ha dado paso a su faceta como empresario en algunas entrevistas ha dejado claro que está dedica a solo tres negocios como lo son el tema inmobiliario, la apicultura y la ganadería. Sin embargo, no descuida su principal faceta tal y como lo es la música, cumpliendo con diversos shows tanto en Colombia como en otros países del mundo y hace pocas semanas llegó con su ‘Invicto Tour’ a Bogotá, donde logró hacer ‘sold out’ en el Movistar Arena y dos de estas fechas ya han sido hechas, contado así con la participación de varias artistas de música popular y por ende, con todo un show los cuales contarían con la participación de caballos de paso, los cuales son de gran atractivo para él.

Días más tarde y a pesar del éxito con el que contó, las críticas no se hicieron esperar, donde se viralizaron algunos de los momentos de la salida de los mencionados animales, donde Yeison Jiménez fue acusado de maltrato animal. Aunque el artista no se había referido al tema, recientemente el intérprete de ‘Vete’ utilizó su cuenta de Instagram, donde alcanza los más de 4 millones de seguidores reiterando: “¿Y de donde es que sale? 13 minutos exactamente dura la aparición del caballo y los otros dos de 6 minutos. Todo lo demás que quieran agregar es solamente ENVIDIA, Y desconocimiento... esto fue planeado y solicitado más de 10 entidades tuvieron que auditar y por si no sabían habían 3 veterinarios a disposición y veedurías de todas las partes incluyendo animalistas. Si saben qué pasa que Colombia es un país dominado por la envidia, porque todo lo bueno lo quieren volver malo y todo lo malo bueno! Vaya ver como viven los perros en apartamentos de 50 mts”.

Sin embargo, las declaraciones de Jiménez no terminaron allí, pues resaltó que en estos momentos si no hay animalistas, pidiendo pruebas certezas con respecto al maltrato animal del que lo acusan: “mis caballos 4 veces viven y comen mejor que muchos de uds”. Además, el artista le pidió a los medios que lanzaron esta noticia especificar que el show equino solo duró 15 minutos y no 8 horas, finalmente Jiménez les dejó un consejo a sus críticos en donde resalta que deben luchar y trabajar por cada uno de sus sueños.