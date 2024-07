¿Son pareja? Miguel Bueno confesó cuál es su verdadera relación con Ornella

Miguel Bueno y Ornella Sierra han captado la atención en las redes sociales luego de su participación en el reality ‘La Casa de los Famosos’. Aunque no lograron avanzar mucho en la competencia de RCN, ambos lograron atrapar a la audiencia con su química y el potencial de un romance.

Desde que dejaron el espacio televisivo, surgieron rumores sobre una posible relación sentimental entre ellos. Estas especulaciones se intensificaron después de que la pareja se besara dentro del reality y luego fuera vista juntos en varios eventos y reuniones sociales.

En una reciente entrevista radial, el hermano de Pipe Bueno no escatimó elogios para Ornella Sierra al ser preguntado sobre ella.“Es una mujer espectacular que obviamente se ve muy bien. Aparte de eso, es muy inteligente. Aparte de que es inteligente, es charra. Es muy chistosa. Yo me mantengo muerto de la risa con ella. Y, aparte, yo creo que ustedes lo vieron en la casa. Yo creo que es una persona que se gana fácil el corazón de la gente por su espontaneidad, por su forma de ser. Y, pues, si me preguntas qué es lo que vi, pues yo creo que allí está”, dijo a la emisora Tropicana.

Cuando se le preguntó directamente sobre si tienen una relación sentimental, Miguel respondió: “Nosotros estamos saliendo, estamos conociéndonos. Vamos por buen camino, diría yo (...) La gente siempre va a hablar y yo creo que ahorita en lo que estamos, los comentarios de terceros que van a ser inevitables, siempre tienen que estar en un tercer plano. No podemos darle el poder a las personas que no están en una relación, porque una relación, sea lo que sea, es de dos personas”.

El cantante dejó claro que, aunque los rumores y comentarios externos son inevitables, ellos están centrados en conocerse mutuamente y construir una relación de manera privada y en sus propios términos.

El romance entre Miguel y Ornella continúa siendo objeto de especulación y conversación en las redes sociales, donde los seguidores del reality y seguidores de ambos artistas siguen de cerca cada paso y declaración que hacen sobre su relación.