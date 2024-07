Sebastián Martínez confesó que “la cosa está difícil, está dura” y no atraviesa su mejor momento

Sebastián Martínez es un actor colombiano, quien tuvo sus inicios en el teatro musical de Misy, donde logró adquirir amplios conocimientos en la industria del entretenimiento que le permitieron llegar a la televisión participando en producciones como ‘Pa quererte’, ‘Pálpito’ y ‘Hasta que la plata nos separe’. Además, mientras que el paisa llevaba a cabo su pasión conoció a su actual esposa, Kathy Sáenz con quien lleva más de 15 años de matrimonio y fruto del mismo nació su hijo Amador.

Si bien, Martínez suele estar entre Colombia y México debido a sus proyectos con reconocidas productoras en este país, lo cierto es que por su mente no está la idea de dejar el país, pues además de su claro objetivo en la actuación, también está al pendiente de su finca, donde además de cultivar varias frutas cuenta con una amplia cosecha de café que suele sacar a la venta.

Pero, con el paso de los años Martínez no solo ha logrado adquirir una amplia gama de conocimiento, sino también su hijo, Amador, quien durante varias ocasiones estuvo a su lado acompañándolo y observando de cerca cada uno de sus proyectos tanto actorales como de tipo publicitario, ya que es embajador de diferentes marcas y ahora Sebastián Martínez mostró que su hijo no termina siendo ajeno a sus proyectos.

Recientemente el paisa de dejó ver durante un evento de ‘Terpel’, donde fue la imagen junto a famosas figuras como Tatán Mejía y Falcao García. Ante su asistencia este 31 de julio las declaraciones de Sebastián no se hicieron esperar causando sorpresa entre sus seguidores: “Quien por aquí anda negativo, quien por aquí últimamente está ‘bajoneado’, pesimista que la nube negra que no ve el rayito de sol. ¿Quién? yo estaba así estos días. La cosa está difícil, está dura, pero hoy también con Kathy lo hablamos y también salimos de un evento y nos conectamos con la energía que debe ser la positiva, que es con pensar que vamos a salir adelante, pensar que tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos como ciudadanos como personas, como familia par que como país y como gente podamos surgir, salir adelante (..) No critiquemos no hablemos mal de nadie, concentrémonos en nosotros mismos”.

Sin embargo, Kathy y Sebastián no fueron los únicos que asistieron a este evento, pues el hijo de la pareja, Amador Martínez Sáenz también estuvo haciendo parte: “A pesar de que uno ha tenido momentos bajos en donde se desamina cuando esta triste y pasa cosas que uno quiere, mis papás me han enseñado que son cosas que pasan en la vida”. Lo cierto es que este hecho terminó uniéndolos mucho más como familia y aunque se desconoce la situación que enfrentan siguen adelantando algunos proyectos juntos tal y como lo es el mencionado.