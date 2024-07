“Ridículo y absurdo”: Sebastián Gutiérrez criticó a seguidores del régimen de Nicolás Maduro

El actor Sebastián Gutiérrez, conocido por su papel de ‘Chacho’ en la bioserie ‘Rigo’, expresó su pesar por los recientes acontecimientos en Venezuela tras el polémico resultado electoral que declaró al líder socialista Nicolás Maduro como presidente hasta 2031. La noticia ha generado una oleada de reacciones en todo el mundo, y Gutiérrez no ha permanecido en silencio.

En un video publicado en sus historias de Instagram, el joven artista manifestó su preocupación por la situación actual en Venezuela y se mostró impactado por el apoyo que algunas personas aún brindan al régimen chavista.

“Ando genuinamente impactado con todo lo que ha sucedido con Venezuela, he estado informándome lo más que puedo, leer, realmente lo que más me sorprende además de lo que por supuesto está sucediendo es que haya personas que por su ideología política apoyen o justifiquen incluso los actos de esa persona, me parece ridículo y absurdo”, expresó Sebastián con evidente indignación.

Gutiérrez reflexionó sobre el alcance del egoísmo y cómo este puede llevar a las personas a apoyar situaciones que carecen de sentido y humanidad. “Hasta qué punto puede llegar ese, no es fanatismo porque ellos en realidad no son fanáticos de nadie, pelean ahí como por sus intereses, el egoísmo nos puede llevar a hacer cosas que no tienen sentido”, añadió.

El actor finalizó su mensaje con un emotivo apoyo al pueblo venezolano, asegurándoles que cuentan con sus oraciones y su respaldo. “Pueblo venezolano cuentan con mis oraciones y mi apoyo, los amo, los llevo en el corazón. Dios está con ustedes. De eso no tengo duda”.

La situación en Venezuela ha sido objeto de escrutinio internacional, con numerosos líderes y figuras públicas expresando su preocupación por la transparencia y legitimidad del proceso electoral. Las denuncias de fraude y las irregularidades durante el escrutinio han llevado a una crisis política y social en el país vecino.