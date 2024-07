María Cecilia Botero arremetió contra la nueva camada de actores en Colombia

Ya son 69 los calendarios que tiene sobre su espalda la talentosa actriz María Cecilia Botero, mujer que ha pasado por varias de las producciones más reconocidas del país como: ‘Nuevo Rico, nuevo pobre’, ‘Enfermeras’, ‘La venganza de Analia’; y recientemente fue una parte del elenco de la segunda temporada de ‘La Primera Vez’, producción realizada en colaboración entre Caracol TV y Netflix. Precisamente, esta talentosa paisa, ha dado de qué hablar al dar una controversial opinión sobre la nueva camada de actores en Colombia.

Botero no deja de sorprender a los fanáticos de su arte y su participación como la mamá de ‘José Granados’, le sumó nuevos retos a su carrera, ya que su personaje representaba a una mujer de la tercera edad que, tras el fallecimiento de su esposo decidió iniciar una relación sentimental con una mujer; todo esto a pesar de las críticas que le podrían acarrear para la época en la que está inspirada la serie, los años 70.

En medio del formato digital ‘Aún no sé pódcast’, dirigido por el también actor, Edwin Amaya, Botero dio una perspectiva sobre las generaciones venideras de su gremio: “Los actores jóvenes hablan pasito y no vocalizan. (...) Hay y un tema ahí delicado. A veces yo veo series y no les entiendo. No les entiendo lo que dicen, me cuesta entender por qué no tienen vocalización, no vocalizan bien. Si los directores son igualmente jóvenes, los directores sí les entienden, entonces creen que esos está bien. Pero cuando la escucha gente como yo no”, expresó María C.

En medio de la conversación, Botero también reveló que no todos los personajes que le ofrecen son de su agrado y que a pesar de la ilusión que puede generar un proyecto, es mejor decir no en procura de evitar una frustración laboral futura.