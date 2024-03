“Ya paremos con eso”: María Cecilia Botero confesó por qué no actúa en narcoseries

World premiere of Walt Disney Animation Studios 'Encanto' Los Angeles (United States), 04/11/2021.- Actress/cast member Maria Cecilia Botero arrives for the world premiere of Walt Disney Animation Studios Encanto at the El Capitan Theatre in Los Angeles, California, USA, 03 November 2021. The movie opens in the USA on 24 November 2021. (Cine, Abierto, Estados Unidos) EFE/EPA/NINA PROMMER (NINA PROMMER/EFE)

La destacada actriz María Cecilia Botero, quien celebra con orgullo medio siglo de carrera en la industria del entretenimiento, abrió su corazón en una entrevista con la revista Semana, compartiendo las razones detrás de su decisión de no participar en narcoseries y revelando aspectos íntimos de su vida y trayectoria profesional, incluyendo sus desafíos económicos.

Botero rememoró los inicios de su carrera, destacando la resistencia inicial de su madre hacia su elección de convertirse en actriz. A pesar de las dudas maternas, María Cecilia perseveró, comprometiéndose a alcanzar el éxito en el mundo de la actuación.

La actriz María Cecilia Botero confesó por qué no actúa en narcoseries

“Mi mamá se opuso muchísimo, le parecía que no era una profesión decente. Pensaba que todos sus hijos iban a ir a la universidad, tener carreras decentes y a mí se me ocurrió ser actriz. Fue una lucha grande. Siempre le decía: no importa que no tenga diploma de universidad, me va a ir mejor que a todos. Y pues no me fue mejor que a todos, pero sí mejor que a muchos”, recordó Botero.

En un giro hacia las producciones televisivas, la actriz confesó su negativa a participar en narcoseries, a pesar de comprender la demanda del mercado y la popularidad internacional de este género. Expresó su deseo de ver más diversidad en las narrativas colombianas y abogó por contar historias que vayan más allá del narcotráfico, resaltando la riqueza cultural del país.

“Sé que es lo que vende afuera, lo que pide el mercado, etcétera. Y no es que tenga algo contra eso, los actores tenemos que hacer de todo. Pero lo que siento es que ya se hicieron todas las que había que hacer. Y a veces se exagera un poco, ser colombiano no es solo mostrar la parte de los narcos, tenemos otras cosas. Ya paremos con eso, contemos otras historias, ¿por qué nos tenemos que quedar solo con narcotráfico?”, comentó.

Asimismo, María Cecilia Botero ofreció una visión sincera de su realidad financiera como actriz. Contrario a la percepción común de que los actores son opulentos, reveló haber enfrentado quiebras económicas a lo largo de su carrera. Desmitificó la noción de que los intérpretes siempre disfrutan de la estabilidad financiera, describiendo la inestabilidad inherente al mundo del espectáculo. Compartió lecciones aprendidas durante épocas difíciles, destacando que, aunque haya enfrentado problemas económicos al aventurarse en producciones teatrales, ganó valiosas lecciones y experiencias.

“Sí, la imagen que tiene la gente es que ganamos muchísimo dinero. Este es un trabajo muy inestable. Uno trabaja en una serie que te deja buen dinero, por unos meses, pero después puedo pasar un año sin trabajo. Lo de cuatro meses debe durar 18. La verdad es que pasamos temporadas muy largas sin trabajar, entonces debemos ser muy juiciosos para seguir subsistiendo. Pero no me quejo. He tenido muchos problemas económicos, pero más porque me he puesto a hacer lo que no sé: producir de mi bolsillo. En eso aprendí muchas cosas, hice producciones de teatro hermosas. Así haya perdido plata, no importa, gané en otra cantidad de cosas. Pero aprendí que zapatero a tus zapatos, solo sé ser actriz”, concluyó.

En sus reflexiones finales, María Cecilia Botero reafirmó su pasión por la actuación, reconociendo sus límites y aconsejando centrarse en lo que uno sabe hacer. Su carrera no solo es un testimonio de éxito artístico, sino también de la resiliencia necesaria para navegar las complejidades de la industria del entretenimiento.