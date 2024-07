Luisa Fernanda W se sometió a una intervención quirúrgica por fuerte molestia ¿Qué se hizo?

La influencer Luisa Fernanda W compartió con sus millones de seguidores que recientemente se sometió a una intervención quirúrgica debido a unas fuertes molestias que presentaba desde hace varios días. La popular fashionista mostró algunos videos en los que exhibía unas paletas de sombras y sus pasos para maquillarse, señalando un detalle importante: su rostro estaba visiblemente inflamado.

En otro clip, la pareja del cantante Pipe Bueno mencionó que se estaba preparando con ropa cómoda para ir al odontólogo, ya que debía extraerse las cordales que le estaban ocasionando un gran dolor en la mandíbula. Luisa Fernanda había señalado días atrás que, durante su presentación en el evento Colombiamoda, tuvo que mostrar su mejor actitud a pesar de haberse lastimado la encía con el cepillo de dientes, un incidente que le provocó una gran molestia e incluso le impedía abrir la boca.

En sus historias de Instagram, Luisa Fernanda publicó imágenes estando en una silla especial mientras un equipo de especialistas asistía al dentista tratante para extraerle las llamadas “muelas del juicio”. Estas piezas generalmente se retiran cuando no tienen espacio suficiente en la mandíbula, causando dolor, infecciones u otros problemas dentales.

“Ya estoy en casa, Dios mío, no me sacaron dos, me las sacaron todas”, comentó Luisa Fernanda en uno de los videos, visiblemente adolorida por la intervención quirúrgica. “Pues hasta ahorita no me he puesto como Kiko, pero sí estoy un poquito inflamada. Estoy tomando sopita colada. Bueno, espero estar bien estos días”, añadió la creadora de contenido, mostrando cómo se estaba cuidando después de la cirugía.

La empresaria y madre de dos niños, Máximo y Domenic, ha demostrado ser una persona fuerte y resiliente, siempre manteniendo una actitud positiva frente a las adversidades. Sus seguidores han mostrado un gran apoyo y cariño, enviándole mensajes de pronta recuperación y compartiendo sus propios consejos para sobrellevar el postoperatorio de la extracción de cordales.