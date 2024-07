Hermana de Miguel Varoni de ‘Pedro el escamoso’ reveló que está recibiendo delicadas amenazas

Para 2001, a las casas de los hogares colombianos entró ‘Pedro Coral’, personaje principal de la novela ‘Pedro el escamoso’, que es interpretado por Miguel Varoni; hombre que volvió a su casa, Caracol Televisión , para la segunda temporada del audiovisual que fue estrenada el pasado 16 de julio. Pero el nombre de Varoni no es el único que ha dado de qué hablar en las últimas semanas, ya que su hermana generó una gran conversación en las redes sociales al dar a conocer que ha recibido delicadas amenazas.

La afamada actriz Teresa Gutiérrez, que murió en marzo de 2010, es la progenitora de Varoni, fémina que también trajo al mundo a María Margarita Giraldo, recordada por interpretar a ‘Raquel’ en ‘Pasión de Gavilanes’, misma que mediante sus redes sociales comparte frecuentemente la palabra de Dios, ya que también es Licenciada en Teología.

En su perfil de Instagram, donde acumula 12.000 seguidores, Giraldo preocupó a muchos al revelar que está siendo atacada por las publicaciones que realiza y pidió a sus fans unirse en la fe para cambiar la perspectiva violenta que tienen en el mundo sobre Colombia.

“Me preocupa que después de que terminó la Copa América, esa unidad que habíamos logrado con la Selección Colombia, se acabó en segundos y volvió la polarización. Yo soy una libre pensadora y no me considero seguidora de ningún político ni ningún partido, pero de pronto expresó algún comentario. A veces me caen unos ataques terribles de un lado o del otro. Yo les pido que recordemos nuestro himno nacional, en el que seguimos las palabras del que murió en la cruz. (...)Tratémonos con respeto y acabemos con esta violencia”, expresó María Margarita, quien también dio a conocer que participara de una marcha el próximo 4 de agosto.