Lo que dijo César Luis, de ‘Pedro el escamoso’, sobre su retorno a la segunda temporada

La icónica telenovela ‘Pedro el escamoso’ ha vuelto a las pantallas de Caracol con una segunda temporada, disponible también en la plataforma de streaming Disney+. La historia de Pedro Coral, protagonizada nuevamente por Miguel Varoni, ha generado una oleada de nostalgia entre sus seguidores, quienes recuerdan con cariño los momentos que la hicieron tan popular hace más de dos décadas.

PUBLICIDAD

Desde su estreno, la nueva temporada ha recibido una excelente aceptación del público, posicionándose en el segundo lugar del ranking de lo más visto en la televisión colombiana, solo superada por ‘Desafío XX’. Los usuarios de las plataformas digitales expresaron su entusiasmo por el retorno de Pedro Coral, destacando la continuidad de la trama y el regreso de varios personajes queridos.

Sin embargo, la segunda temporada también ha dejado una sensación agridulce entre los seguidores debido a la ausencia de algunos actores famosos que interpretaron papeles memorables en la primera entrega. Entre ellos, destaca la ausencia de Alina Lozano, quien dio vida a Nidia Pacheco. Según se informó, no hubo un “acuerdo de negociación” para que ella regresara a la telenovela, lo que ha sido motivo de desilusión para muchos fans.

De manera similar, Jairo Camargo, quien interpretó al esposo de Nidia, Alirio Perafán, tampoco forma parte del elenco en esta nueva entrega, ya que nunca se sintió muy a gusto con esta interpretación.

¿Qué dijo Javier Gómez, ‘César Luis’, de su retorno a ‘Pedro el escamoso’?

Otro de los grandes ausentes es Javier Gómez, quien encarnó al apuesto empresario César Luis Freydell. Ante las numerosas preguntas de sus seguidores en redes sociales sobre su posible participación en la segunda temporada, Gómez respondió: “Lamentablemente no me convocaron (...) No va a salir”. Esta revelación entristeció a muchos de sus fans, quienes esperaban ver el reencuentro de César Luis con el resto de los personajes.

Javier Gómez Seguidores preguntaron al actor si estaría en 'Pedro, el escamoso'. / Foto: Instagram @javiergomezmorteo

A pesar de estas ausencias, ‘Pedro el escamoso’ ha logrado mantener el interés y el cariño del público, quien continúa siguiendo las nuevas aventuras de Pedro Coral. La mezcla de nostalgia y curiosidad por ver cómo se desarrolla la trama ha sido clave para su éxito.