“Lo tomé como amenaza”: Jhonny Rivera contó el miedoso momento que vivió cuando fanáticos entraron a su casa

Jhonny Rivera es uno de los cantantes de música popular a nivel nacional e internacional y en su gran repertorio de canciones tiene algunas de las más conocidas como ‘El Extraño’, ‘El Mujeriego’ o ‘Nuestro Amor No Puede Ser’.

El artista se ha destacado por tener una carrera “limpia” de escándalos y es muy querido por sus fanáticos a donde quiera va.

También se ha caracterizado por ayudar a sus fanáticos y tener nobles gestos con ellos, incluso en ocasiones les ha brindado dinero para situaciones personales.

Pero este buen gesto del cantante resultó trayéndole problemas, pues muchos de ellos han llegado hasta la vivienda de Jhonny Rivera sin avisar para pedirle plata y demás favores.

A través de sus redes sociales, el cantante contó que dejó de brindar ayudas económicas luego de que varias personas llegaran a su vivienda hasta en los fines de semana de descanso y casi que acamparan ahí, esperando al artista para pedirle dinero.

Rivera dejó claro que renunció a brindar ayudas económicas a sus seguidores por su seguridad y bienestar en su vivienda. “Yo no tengo certeza de que son personas buenas. Yo no quería contar, pero una vez me dio por atender a un muchacho que necesitaba era que yo lo ayudara a montar un negocio que porque ya estaba cansado de delinquir, de secuestrar”, contó el cantante Jhonny Rivera.

Además, el joven le contó al cantante que ya había ido en una ocasión a la casa de Yefersson Cossio y lo amenazó con que le iba a dañar uno de sus vehículos, “eso lo tomé como una amenaza” contó Jhonny Rivera.

El cantante desde ese momento decidió no recibir a más de sus fanáticos en su vivienda para no correr riesgos a futuro.