Iván Lalinde le pidió disculpas a exparticipantes del ‘Desafío XX’ en ‘Día a día’, ¿qué pasó?

‘Día a día’ es uno de los programas icónicos de Caracol Televisión, pues lleva más de 20 años acompañando a los televidentes durante las primeras horas del día, contando así con diferentes figuras de la farándula nacional, así como también con los exparticipantes del ‘Desafío XX’, quienes generan amores y odios entre los presentadores Carolina Cruz, Catalina Gómez, Carolina Soto, Carlos Calero e Iván Lalinde.

Y es que en cada una de las trasmisiones los presentadores de ‘Día a día’ se han encargado de referirse al capítulo anterior del ‘reality’, el ‘Desafío XX’, donde Lalinde no se ha guardado nada y ha sacado a flote a quienes “van en carritos” y también a las “brujitas”, donde la más reciente eliminada fue Dickson, y por supuesto, se dieron a conocer las declaraciones del país durante el programa y Lalinde no dudó en defender sus declaraciones.

“Eran muy brujas, ustedes con Santiago. Santiago llegó y todas enamoradas, beso todo y después de la primera pista dijeron en un bobo, no sirve para nada, besa maluco y Dickson vea… como será que ellas mismas hacían una fila, empezaba la ponzoñosa, la venenosa (…) Cuando yo veía las de Gama y las de Alfa juntas son muy brujas, porque además no dicen las cosas de frente (…)

(…) Cuando yo hablaba sobre ella porque daba papaya, y a papaya servida, papaya comida (…) Hay momentos en que no se equivoca y dice palabras que no tiene que decir, todo depende del tonito como decimos acá. Pero te lo digo a ti Dickson si tú lo que ves es ofensivo, te ofrezco excusas porque no es chévere, no es bacano, pero es un ‘reality’, un programa donde se ve cosas humanas, se ven luces y se ven sombras y aquí opinamos de eso, esto es entretenimiento y lo digo para que a la niña la respeten en sus redes sociales no sean tan ofensivos”, agregó Iván Lalinde presentador de ‘Día a día’.

Asimismo, Lalinde reiteró que cuando Beba y Anamar salieron también hablaron del tema, sobre sus comentarios con respecto a su actitud dentro del ‘Desafío XX’, reiterando que se la lleven bien y ellas también entendieron que solo fue un ‘reality’.