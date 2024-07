A Culotauro de ‘La Casa de los Famosos’ se le fueron encima por hacer chistes sobre la situación de Venezuela

‘La Casa de los Famosos’ es una de las producciones recientes más comentadas de RCN, pues seguir a varias de las figuras públicas del país dentro de la competencia y ver los retos que la convivencia les pone, pues muchos han declarado que ver la convivencia tantas personalidades es lo más complicado del reality. Uno de los personajes más destacados de esta primera temporada es Camilo Díaz, más conocido como Culotauro, que enamoró con sus chistes y bromas dentro del reality.

Aunque es bastante reconocido por la comedia, muchos están en desacuerdo por el tipo de humor que hace, en oportunidades junto a sus colegas Camilo Sánchez y Emir Quintero, en la nueva temporada de ‘Por la ventana podcast’ un formato de entrevistas combinado con humor. Durante una de las entrevistas de la nueva temporada a Alfredo Redes, una de las amistades más cercanas que formó Culotauro en el reality.

Todos se encontraban comentando la situación política de Venezuela y las expectativas que existían con el triunfo de Nicolás Maduro, además de las condiciones precarias en las que se encuentran varias de las ciudades de este país. Esta conversación llevó a varios chistes que causaron molestia, pues señalaban la mala situación del país de forma burlesca y muchos venezolanos se fueron en contra de Culotauro por sus comentarios, a lo que el comediante respondió: “Venezuela libre; los chistes que hablen de lo que nadie quiera hablar, que también sean libres”.

Pese a que en diversas oportunidades este grupo de comediantes ha declarado que sus chistes se limitan al humor y no representan la totalidad de sus pensamientos, las críticas no se hicieron esperar y muchos afirmaron que no es momento de este tipo de chistes, tras la afirmación de CNE del triunfo de Maduro y la preocupante prolongación de su gobierno, que ha generado una serie de protestas en el país.

Pese a los malos comentarios, Culotauro afirmó que apoya la libertad de Venezuela y espera que la situación mejore prontamente.