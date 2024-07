¿Cuántos millones se llevaron Yoifer y Dickson del ‘Desafío XX’?

El capítulo 77 del ‘Desafío XX’ los duelos fueron los protagonistas, pues Yoifer de Beta y Francisco de Omega competirían por el puesto, mientras que Dickson de Beta y Natalia de Omega se debatirían el otro cupo rumbo a la fusión de equipos.

En el caso de los hombres Yoifer llevó la delantera, pues Francisco tuvo ciertas dificultados, por lo que el representante de Beta llegó primero al punto de definición, pero una remontada y buena puntería de Francisco le garantizó el puesto.

Mientras que en el duelo de mujeres Dickson se quedó estancada en un punto de la pista, al no poder alcanzar una caja por lo que Natalia tomó la ventaja que la llevó al punto de definición quitándole el puesto a Dickson. La prueba significó un trago amargo para el equipo Beta pues perdió a dos de sus dos competidores

La salida de los dos participantes era definitiva y en su despedida concedieron una entrevista a ‘El Lente Espía’ del programa ‘La Red’ que desde la Ciudad de las Cajas les hicieron varias preguntas sobre su paso por el ‘Desafío XX’.

“Ahí humildemente 3.050.000 me llevo”

Precisó que con el dinero ayudará a su abuela Chachi —a quien mencionó muchas veces durante su paso por el ‘Desafío XX’— pues sabe que en algo le podrá servir y espera que Dios la siga bendiciendo más adelante.

Por otra parte, habló de las denominadas “máquinas de guerra” que no es más que un par de zapatos que le donó Santi cuando los que se llevó a la Ciudad de las Cajas se le dañaron.

En el caso de Dickson fue un poco menos, pues indicó que lo máximo que llegó a tener fueron 6 millones de pesos, y que debido a las diversas oportunidades que le tocó colaborar con el arriendo de Beta la cifra disminuyó.

“En dinero me llevo 3 millones. No me llevo mucho porque pagué arriendo”

— Dickson