Juan Roberto Vargas le ‘cantó la tabla’ a Nicolás Maduro en su celebración por la presidencia de Venezuela

Caracol Televisión es uno de los medios de comunicación más importantes y vistos por los colombianos, pues a diario cuenta con toda una parrilla de contenidos dispuestas para todos los gustos que van desde programas de entretenimiento, entre los que se destacan ‘realities’ y telenovelas así como también para quienes desean estar informados sobre los principales hechos que suceden en el país por medio de Noticias Caracol las diferentes emisiones con las que cuenta a diario.

Sin duda, uno de los eventos más esperados en los últimos días tuvo que ver con las elecciones presidenciales que se adelantaron en Venezuela este 28 de julio, donde se pensó que el triunfo se lo llevaría Edmundo González, sin embargo, luego de varias horas de espera y de la viralización de varios videos en los que la violencia, pero también la unión fueron los principales protagonistas, lo cierto es que Nicolás Maduro fue reelegido como presidente de Venezuela, donde las diversas reacciones ante la sorpresa noticia no se hicieron esperar, pues incluso un gran número de figuras asegurando que todo se trató de un robo electoral pidiendo acciones contundentes frente a este hecho.

En medio de la trasmisión dada por Noticias Caracol, la cual estuvo a cargo de Andreina Solórzano, periodista venezolana y por supuesto, el director del informativo, Juan Roberto Vargas, quien luego de leer algunos trinos de importantes personalidades y antes de referirse a las declaraciones del expresidente Iván Duque aseguró: “Mientras vemos a Maduro llegar a celebrar como lo ha hecho en las últimas elecciones, donde han hecho trampa, donde han cometido toda clase de arbitrariedades, la misma celebración, el mismo disco rayado de un país sumido en la miseria, la desesperanza, el dolor de millones de venezolanos que aún están allí y que se han tenido que ir”.

Andreina, fue quien optó por guardar silencio, a pesar de que durante las primeras horas estuvo bastante activa y esperanzada por medio de sus redes sociales.

Andreina Solórzano de Noticias Caracol sueña con volver a Venezuela con su hijo

En medio de su proceso de gestación, Andreina Solórzano tiene la mente y el corazón puesto en Venezuela, aprovechando para revelar la serie de emociones que tiene: “Esta nueva elección me toma en uno de los momentos más importantes de mi vida. Como Venezolana me siento arrastrada por un torbellino de emociones que van desde la esperanza hasta el macabro pragmatismo al que nos han acostumbrado en estos 25 años. Como futura madre no he dejado de soñar con mi hijo jugando en las playas de mi Venezuela y volvernos a reunir todos en familia para que tenga la niñez tan hermosa que tuve yo, rodeada de mis seres queridos”.

Asimismo, la periodista de Noticias Caracol realizó un recorrido en compañía del canal hacia supuesto de votación donde dejó claro la calma que existió en este sitio y la normalidad en el lugar de las votaciones.