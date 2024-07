Hernán Orjuela aseguró que fue el robo del siglo la nueva presidencia de Nicolás Maduro en Venezuela

Caracol Televisión es uno de los canales de televisión nacional más reconocidos en Colombia, pues cuenta con una parrilla de contenidos dispuestos para informar y entretener al público a lo largo del día, llevando a algunas de sus producciones a convertirse en icónicas debido a la trayectoria que llevan siendo parte de la pantalla chica, como lo ha sido ‘Sábados felices’, donde un sinfín de humoristas así como también varios presentadores, entre ellos Hernán Orjuela.

El expresentador de Caracol actualmente está radicado en Miami, Estados Unidos, donde se destaca a través del programa ‘Trendiando’ de Nuestra Tele Internacional, programa del que se destaca desde hace un buen tiempo, además de buscar darse a conocer por medio de plataformas digitales, donde se encarga de dar su opinión con respecto a diferentes temas con respecto a las situaciones que vive el país, pero también otros hechos que suceden alrededor del mundo.

Sin duda, la situación que tiene en vilo, no solo a los venezolanos, sino también a muchos ciudadanos alrededor del mundo, tiene que ver con las elecciones presidenciales que se llevan a cabo en este país, donde gran parte de los venezolanos desean un cambio en su territorio que acabaría con la derrota de Nicolás Maduro. Pero, las declaraciones de Orjuela, no se hicieron esperar reiterando: “Esta noche la plaza de Bolívar, en Bogotá, parece un poblado de Venezuela, increíble. ¿Se asoma la palabra fraude esta noche en un país suramericano? ¿Qué opinan? Venezuela: la espera de los primeros resultados en este momento es una bomba de tiempo”.

Además, Hernán no pasó, por alto, al actual gobierno: “¿El sonido del gobierno colombiano con Venezuela tiene razones “especiales”?” Segundos más tarde, varios usuarios no dudaron en referirse al tema, asegurando algunos que esto se debe a que aún no hay resultados oficiales con respecto al nuevo mandatario de Venezuela mientras que otro no dudaron en resaltar que esto podría deberse a la posible cercanía de Petro con el gobierno de Nicolás Maduro.

Luego de conocerse el triunfo de Nicolás Maduro, las diversas reacciones no se hicieron esperar, resaltando: “¿Y qué responderá el mundo ante este descarado atraco y fraude?”